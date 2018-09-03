Символическая сборная 6-го тура: сухой Максименко и Чалов в огне

сегодня, 21:58

В центральном матче тура не было голов, но «Зенит» и «Спартак» не остались без представительства, как и «Краснодар» с ЦСКА , поставившие кадры в атаку. «Соккер.ру» - о лучших.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

20-летний вратарь за шесть матчей в РПЛ пропустил один мяч от динамовца Владимира Рыкова, который умудрился поразить цель со своей половины поля. Эта неудача не смутила Максименко, и в Санкт-Петербурге он снова был на высоте. Семь спасений, особенно роскошным получился сэйв после удара головой Ерохина в первом тайме, уверенная игра на выходах с одной маленькой помаркой и никого нервяка в концовке, когда «Зенит» играл практически в навал с двумя столбами, Дзюбой и Заболотным, в штрафной. Стоит напомнить, что год назад «Спартак» пропустил на «Крестовском» пять мячей после четырех ударов створ, на этот раз «красно-белые» выставили на игру вратаря, который помог не проиграть и до последнего сохранял шансы москвичей на победу.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Фернандес – великолепный атакующий защитник, ЦСКА , а впоследствии и сборной России очень с ним повезло. Убийственно давать Марио пространство на фланге, а «Урал» сделал именно это. Фернандес разорвал бровку, отметился результативной передачей, а еще четырежды отдавал обостряющие пасы на партнеров. Хороший матч за «Зенит» провел партнер Марио по сборной России Игорь Смольников, но правый латераль ЦСКА затмил коллегу своим выступлением.

Егор Сорокин («Рубин»)

Защитник «Рубина» получил вызов в сборную России из-за травмы Ильи Кутепова, и это известие произвело окрыляющий эффект. Сорокин провел выдающийся матч против «Ростова», превзошел признанного Короля воздуха Сесара Наваса по числу выигранных единоборств и забил гол в ворота бывшей команды Курбана Бердыева, которая входит в тройку лучших команд лиги по итогам шести сыгранных туров.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Выход итальянца в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом» вместо Джикии заставил спартаковских болельщиков удивиться и немного испугаться, ведь импульсивный Сальваторе давно не блещет надежностью. Тем не менее, в игре, где Боккетти довелось сменить двух партнеров по центру обороны, он сыграл практически безошибочно – это касается и борьбы, и выбора позиции, и работы с мячом, и участия в командных взаимодействиях.

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Мельгарехо провел очередной матч, в котором подтвердил, что сейчас именно он – лучший выбор на позиции левого защитника, а Комбарову нужно с комфортом и надолго устраиваться на скамейке запасных. Лоренцо всегда добегает и дорабатывает эпизоды, в отличие от того же Дмитрия, в меру агрессивно встречает соперников в своей зоне, да и в атаке может предложить более разнообразный набор умений, нежели банальные навесы. Классный проход Мельгарехо в первом тайме едва не завершился голом в ворота «Зенита», показательно и то, что парагваец доиграл матч до конца, несмотря на полученное повреждение, которое явно доставляло ему дискомфорт.

Полузащитники

Далер Кузяев («Зенит»)

А вот в средней линии вырисовалось преимущество «Зенита», и произошло это во многом благодаря качественным и цельным действиям Кузяева. Хавбек сборной России заслуживает попадания в символическую команду прошедшего тура РПЛ хотя бы потому, что десять раз оставлял спартаковцев без мяча, эффективно действуя в отборе. Это добрая половина всех успешных отборов «Зенита», причем у самого Далера неудачной получилась только одна попытка. С учетом позиции, считайте, в одиночку остановил десять атак соперника.

Юрий Газинский («Краснодар»)

Еще один игрок сборной России тоже провел качественную игру, только Юрий отметился скорее в созидании. Его пас на Вандерсона привел к голу, а еще одна потенциально результативная передача Газинского не стала таковой, потому что Иван Игнатьев, перекидывая Гильерме, не попал в створ ворот. Юрий отлично справился с функциями полузащитника «бокс ту бокс» - и в отборе успевал, и обостряющие пасы раздавал.

Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

Яркий матч провел молодой хорват, во многом благодаря его уверенным действиям ЦСКА раз за разом перекусывал робкие попытки «Урала» поднять голову. При этом Бистрович еще и в атаке отметился: на счету Кристияна «ассист» и красивейший удар в концовке встречи, который установил окончательный счет матча – 4:0.

Нападающие

Магомед Митришев («Ахмат»)

«Ахмату» была необходима победа над «Уфой», чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы, и необходимый результат обеспечил Магомед Митришев, оформивший дубль в течение полутора минут на излете часа игры. Грозненцы набрали три очка, и на этой мажорной ноте попрощались со своим главным тренером Игорем Ледяховым.

Вандерсон («Краснодар»)

Наконец-то, бразилец в полной мере показал ту игру, которую от него ждут в «Краснодаре» еще с прошлого сезона. Вандерсон был активен, брал игру на себя (оба успешных применения дриблинга в матче на его счету), забил гол, создавал возможности для партнеров, угодил в штангу с острого угла. В общем, сделал ощутимый вклад в победный результат.

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Какие еще нужны аргументы для включения в сборную тура форварда, если на его счету хет-трик? Стоит напомнить, что почти два года назад «Урал» стал первым соперником, ворота которого на тот момент 18-летний нападающий поразил в РПЛ , теперь Чалов расписался на воротах «шмелей» трижды, забив свои третий, четвертый и пятый голы в нынешнем чемпионате. Федор – единоличный лидер списка бомбардиров.

Джокер

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Второй тур подряд поздние голы Сулейманова позволяют «Краснодару» вырывать результаты: неделю назад молодой форвард спас «быков» от поражения в «Оренбурге», а теперь принес победу над «Локомотивом», прошив Гильерме насквозь в компенсированное время второго тайма. Магомед-Шапи – по сути, 12-й основной игрок сегодняшний фентези-команды, всем джокерам джокер.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

Ганчаренко настроил ЦСКА на фееричную победу, Тихонов взял важные три очка с «Крылышками», Каррера удивил составом на матч с «Зенитом» и не прогадал, но отмечаем Мурада Мусаева, чей «Краснодар» снова показал содержательную игру и на этот раз был вознагражден победой. Опять же, молодой тренер вовремя выпустил на поле форварда Сулейманова, чей удар оказался решающим. Сыгравшая замена – еще один плюсик.

Антисборная 6-го тура: «Зенит», «Спартак» и то, что вокруг