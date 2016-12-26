«Челси» на пороге рекорда, МЮ чаще всех побеждает в «Боксинг Дэй»

26 декабря – традиционный праздник английского футбола, ведь в АПЛ всегда жарко на следующий день после Рождества. «Соккер.ру» делится информацией о предстоящих матчах!

15:30 «Уотфорд» - «Кристал Пэлас»

- «Кристал Пэлас» одержал три победы над «Уотфордом» с преимуществом в один мяч в четырех последних встречах, включая поединок финала плей-офф Чемпионшипа и полуфинал Кубка Англии прошлого розыгрыша.

- Это будет уже третья встреча команд в «Боксинг Дэй». В 1949-м «Пэлас» выиграл со счетом 2:0, но спустя три года «шершни» взяли реванш с аналогичным счетом.

- КП семь раз проводил рождественские матчи в рамках АПЛ и одержал две победы: против «Уимблдона» в 1992-м и «Астон Виллы» в 2013-м.

- С момента последней победы «Уотфорда» в элитном дивизионе в «Боксинг Дэй» прошло 30 лет: «Лутон Таун» был переигран в 1986 году.

- В прошлом розыгрыше АПЛ Трой Дини забил все три мяча «Уотфорда» в ворота «Кристал Пэлас».

18:00 «Арсенал» - «Вест Бромвич»

- Из последних 12 матчей против «Вест Бромвича» лондонцы проиграли только в одном.

- «Дрозды» лишь однажды в рамках АПЛ обыграли «Арсенал» на выезде, отпраздновав победу на «Эмирейтс» со счетом 3:2 в 2010 году.

- Ровно год назад «Арсенал» уступил «Саутгемптону» со счетом 0:4. Это крупнейшее поражение «канониров» в «Боксинг Дэй» с 1910 года, когда МЮ забил в ворота лондонцев пять безответных мячей.

- В последний раз «Арсенал» и ВБА встречались в «Боксинг Дэй» в 2002-м году, тогда со счетом 1:0 победили «пушкари».

- В двух предыдущих турах команда Арсена Венгера проиграла «Эвертону» и «Манчестер Сити». Трех поражений подряд в АПЛ с «Арсеналом» не случалось с января 2012-го.

- Алексис Санчес принял участие в 18 из 38 голов (47%) «Арсенала» в нынешнем сезоне. Чилиец – лидер АПЛ по системе гол плюс пас (12 взятий ворот, 6 «ассистов»).

18:00 «Манчестер Юнайтед» - «Сандерленд»

- МЮ проиграл только в 1-й из 24 последних домашних встреч против «Сандерленда».

- Февральская встреча на «Стадионе Света» завершилась победой «черных котов», но в двух матчах подряд «Сандерленд» не выигрывал у МЮ с 1951 года.

- «Манчестер Юнайтед» чаще любой другой команды одерживал победы в «Боксинг Дэй» (20 раз).

- Джермейн Дефо забивал в «Боксинг Дэй» чаще любого из действующих игроков АПЛ – 6 голов. Рекорд принадлежит Робби Фаулеру, который 9 раз отличался на следующий день после Рождества.

- МЮ и «Сандерленд» сойдутся в «Боксинг Дэй» в третий раз за 10 лет. В предыдущих двух случаях победы оставались за манкунианцами: 4:0 (2007) и 2:0 (2010).

- С начала ноября Златан Ибрагимович забил 7 голов в АПЛ. Для этого ему потребовалось нанести всего лишь 8 ударов в створ ворот.

- «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, и это всего лишь второй случай в эру АПЛ, когда «дьяволы» к Рождеству не входят в топ-4.

- Нынешний наставник «Сандерленда» Мойес у руля МЮ одержал победы в 50% встреч и не доработал до конца сезона. У Моуриньо текущий показатель хуже – 47% успехов. В случае победы сегодня Жозе сравняется с Дэвидом.

18:00 «Суонси» - «Вест Хэм»

- В мае «Суонси» взял верх над «Вест Хэмом» со счетом 4:1. Это единственная победа «лебедей» над «молотобойцами» в последних семи поединках.

- «Вест Хэм» не одерживал выездных побед над «Суонси» с 1983 года.

- Третья встреча «Суонси» и «Вест Хэма» в «Боксинг Дэй»: ничья 1:1 в 1933-м и победа лондонцев 3:0 в 1949-м.

- Димитри Пайе создал 63 голевых шанса в текущем сезоне – больше, чем у любого другого футболиста АПЛ. Никто в «Вест Хэме» не создал больше 19-ти моментов.

- С 15 октября, когда «Суонси» возглавил Боб Брэдли, валлийцы пропустили 25 голов в АПЛ – худший показатель за этот период. Всего в 17-ти турах «лебеди» пропустил 37 раз – опять же, больше всех в Англии.

18:00 «Бернли» - «Мидлсбро»

- «Боро» лишь однажды уступил на «Тюрф Мур» за последние семь визитов.

- «Бернли» и «Мидлсбро» впервые за 40 лет встретятся в рамках элитного дивизиона.

- «Бернли» не может забить гол в «Боксинг Дэй» на протяжении трех лет. Один из этих матчей – против «Мидлсбро» в 2013-м, завершился победой «Боро» со счетом 1:0.

- «Мидлсбро» выиграл все пять последних матчей в «Боксинг Дэй», не пропустив при этом ни одного мяча.

- На «Тюрф Мур» сойдутся команды, которые реже всего бьют по воротам в АПЛ: по 156 ударов. Лидер по этому показателю – «Тоттенхэм» (318 выстрелов).

- «Бернли» - самая «домашняя» команда в Премьер-Лиги. В родных стенах «кларетовые» набрали 16 из своих 17 очков (94%).

18:00 «Лестер» - «Эвертон»

- В прошлой чемпионской кампании «Лестер» впервые за 30 лет сумел выиграть у «Эвертона» в обеих встречах сезона, однако это единственные две победы «лис» над «ирисками» в последних 13-ти поединках.

- «Лестер» не побеждает в «Боксинг Дэй» в рамках АПЛ на протяжении шести матчей с 1998 года, когда с минимальным счетом был переигран «Шеффилд Уэндси».

- «Эвертон» не знает поражений в четырех последних гостевых встречах в «Боксинг Дэй».

- «Лестер» набрал только 17 очков в 17-ти турах нынешнего чемпионата. Это более чем в два раза меньше по сравнению с показателем на аналогичной стадии прошлого сезона (38 очков).

- Ромелу Лукаку забил 6 из 9 гостевых голов «Эвертона» в этом сезоне (67%).

18:00 «Челси» - «Борнмут»

- Победная серия «Челси» в АПЛ составляет 11 матчей. Если команда Антонио Конте выиграет сегодня, то установит клубный рекорд по количеству викторий в чемпионате подряд. Рекорд АПЛ составляет 14 победных встреч кряду, на такой высоте планку установил «Арсенал» в 2002 году.

- В прошлом сезоне «Борнмут» выиграл на «Стэмфорд Бридж» с минимальным счетом.

- «Челси» не проигрывает в «Боксинг Дэй» с 2003 года, когда «Чарльтон» обыграл «синих» (4:2).

- «Борнмут» не знает поражений в этот день, 26 декабря, на протяжении шести лет.

- «Челси» лидирует в АПЛ на Рождество в пятый раз. В предыдущих четырех случаях лондонцы неизменно завоевывали титул.

- Антонио Конте одержал 14 побед в Премьер-Лиге – это на две больше, чем у его сегодняшнего оппонента Эдди Хоу в календарном 2016 году, хотя англичанин проработал все 12 месяцев, а итальянец принял команду только летом.

- Текущее 10-е место «Борнмута» - лучший результат этого клуба к Рождеству.

20:15 «Халл Сити» - «Манчестер Сити»

- Эти команды уже встречались в «Боксинг Дэй»: в 2008 году «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «тигров» 5:1.

- «Горожане» выиграли только 50% из восьми предыдущих встреч с «Халлом» в АПЛ: 4 победы, 3 ничьих, 1 поражение.

- Предыдущие два «Боксинг Дэй» не обходились без голов Стерлинга. В 2014-м Рахим огорчил «Бернли», выступая за «Ливерпуль», а в прошлом году забил в ворота «Сандерленда» уже за «Манчестер Сити».

- «Халл Сити» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. В 21 из 24 предыдущих случаев команды, которые замыкали общий зачет к Рождеству, вылетали из АПЛ.

- Роберт Снодграсс поучаствовал в половине из 14 голов «тигров» (5 взятий ворот, 2 результативные передачи).

- Рахим Стерлинг набрал 8 очков результативности (5 голов, 3 передачи) в 15-ти поединках АПЛ. Это ровно столько же, сколько за весь прошлый сезон (31 матч). Аналогичная ситуация с Кевином Де Брюйне: 9 «ассистов» за весь прошлый чемпионат и 9 к Рождеству в текущей кампании (лидер Премьер-Лиги по этому показателю).