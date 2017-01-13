Китайская экспансия. Угроза или нет?

Глава РФПЛ Прядкин считает, что китайские клубы угрожают европейскому футболу. «Соккер.ру» находит аргументы за и против такой точки зрения и приглашает к дискуссии.

Негативные последствия китайских закупок

Инструмент для шантажа

Шантажа европейских клубов агентами. Инфантино – президент с идеями, но пока главную проблему финансовой стороны мирового футбола даже не начинал решать. И проблема эта – агенты. Часто ссорят клубы и футболистов. Посредники могут воспользоваться беспрецедентной щедростью китайских миллиардеров. Ведь если Тевес – самый высокооплачиваемый игрок планеты, то теперь можете высказывать соболезнования «Барселоне».

Представители Месси взяли каталонцев в заложники. Может, завтра сами начнут состав определять? Причем у аргентинца всегда были варианты для перехода в пределах Европы, солидный простор для шантажа. Но фигуры мельче воспользуются именно слухами о китайском интересе. Очевидное негативное последствие агрессивной трансферной политики азиатов. Но коснется оно лишь тех, кто реально может уйти в Китай. А этот круг не такой уж большой.

Потеря звездных футболистов

Вторая загвоздка – потом от резервистов перейдут к основным игрокам. И хотя в самом Китае, по слухам, заговорили об ужесточении лимита на легионеров, все-таки там немало клубов в высшей лиге. Пока добрались до футболистов «Наполи», «Шахтера» или «Зенита», но уже заманивали игроков «Челси». Теперь активно атакуют пусть и резервного, но заметного игрока «Барселоны» Турана.

Арда может перейти в китайский клуб Гуса Пойета, получив по 20 миллионов евро в год и контракт на три сезона. Учитывая его пиковый уровень игры, такой уход станет потерей для европейского футбола. Причем тут важно не дождаться «эффекта лавины», когда один переход «спустит курок» и все поймут – раз сам Иван Иванович пошел, то и мне не стыдно. Пока идти в Китай против «кодекса самурая», но это можно изменить.

Крест на развитии карьеры

Витсель весной мог праздновать победу в чемпионате Италии. Но встретит рассвет в Китае. Каждый такой случай надо рассматривать по отдельности. Иногда футболисты себя предают в угоду интересам родственников. Ведь понятно, что Халк или Аксель выбрали деньги, лишившись шанса заиграть в большой лиге. Оба имели такой шанс, поскольку ими интересовались, но китайские миллионы подтолкнули к принятию решений. Да и Оскара именно Халк убедил.

Негативное последствие для каждого, кому не столько лет, как Тевесу. Нападающий в юности был заложником денежных схем, когда только попал в Европу. Потом Карлитос освободился от этих пут, говорил, что выступает не ради денег, но круг замкнулся иначе. Вот только аргентинец – ветеран и одной ногой гольфист, а если своруют Деле Алли – будет обидно, ведь уровень китайской лиги не соответствует таланту многих, кто туда поехал и поедет. Нельзя там развиться так, как в ведущих лигах Европы.

Позитивные последствия китайских закупок

Лучшая проверка мотивации

Конте правильно сформулировал правило отказа от Китая: «Страсть к футболу должна быть сильнее страсти к деньгам». И Златан согласен. Он обычно шутит, хотя многие не понимают, что 90 % его заявлений – стеб. Но когда Тьерри Анри поставил форварду один важный вопрос, швед ответил серьезно. Француз спросил: «Зачем влез в АПЛ? Почему сейчас, когда из тебя песок сыпется?» Ибрагимович ответил: «Потому что мне нужен был вызов, я отказался от больших денег ради этого. Меня называли „мертвым“ - приехал доказать, что живой».

Кому нужны деньги – пускай уезжают, никто ведь особо не держит. Многие тренеры не работают с футболистами, которые слушаются во всем жен, агентов и окружение. И это правильно. Ведь для успешного спортсмена нужен особый характер и концентрация на работе. Если кого-то легко переманить в Китай, значит, считают свою миссию в европейском футболе завершенной. Можно подумать, никто не видел, как Витсель с ленцой играл за «Зенит». Аксель по прямой дороге в Турин свернул на Восток – отражение уровня внутренней мотивации.

Футболисты смогут заработать

Пусть в Китае переплачивают футбольным гастролерам. Пресыщенность деньгами скорее упрек системе мирового футбола, нежели игрокам. На этапе выбора еще можно спорить, но если человек согласился – спешите поздравить. Как правильно сказал Клопп, когда потерял Тейшейру - парень обеспечил свою семью на три поколения вперед. В определенный момент мужчина может не отказаться от законного предложения, которое сделает его финансово независимым до конца жизни.

Особенно если считает, что до сих пор таким не является. У каждого своя шкала потребностей. Футболисты и в Европе немало зарабатывают, но и тратить не умеют обычно. Поэтому если китайцы хотят платить отдельным звездам больше, чем те того заслуживают – их право. Причем если посмотрите на список легионеров, которые ушли, то увидите многих ветеранов, Оскар – один из редких «молодых». Скучаете по бывшему игроку «Рубина» Обафеми Мартинсу? Нет, но можно порадоваться, что человек хорошо заработает в тридцать два года по нигерийскому паспорту.

Клубы получат компенсацию

Менеджеры «Зенита» в новом году желали крепкого здоровья и полной казны китайским покупателям. Никто бы не дал за Витселя и Халка столько денег. Очень часто уход футболиста в Китай является идеальной возможностью для его клуба неплохо заработать. Даже «Барселона», раз говорят, что Туран согласился уехать, получит неплохие деньги за турецкого футболиста, сможет приобрести нового на замену. То есть в этом смысле ничего не проигрывают. А средние клубы еще и заработают, если их звезда будет интересна Китаю.

Попытаются развить китайский футбол

Шутки, что из миллиарда китайцев нельзя выбрать одиннадцать приличных игроков, надоели фанату футбола, главе коммунистической партии Си Цзиньпину. И он устроил нам это шоу. Хотят развить футбол, есть деньги. Но правильные ли методы выбрали? Интерес поднимут, но поскольку там тоже лимит, причем жесткий, то за игроков уровня ФНЛ будут платить дороже, чем за Кокорина. Но, может, в Азии быстрее научатся на ошибках?

Все знают, что китайская спортивная система подготовки атлетов работает. Она жестокая, спорная, но работает. И хотя в соседней Японии спортом не сильно интересуются и живут не хуже, китайцы мыслят иначе – хотят видеть командную работу во всех сферах. И в отстающем доселе футболе. Есть подозрения, что Инфантино помалкивает насчет этой экспансии, поскольку в ФИФА не отклоняют возможность проведения ЧМ-30 именно в Китае. За тринадцать лет можно построить приличную лигу и даже среднюю сборную сколотить.

Итог. А чем китайцы хуже?

Есть негативные последствия футбольной политики Китая, но можно подумать, что хотя бы одного современного футбольного чемпиона создали без денег. Венгер сказал, что Китай – проблема для АПЛ? А сама АПЛ не проблема для других лиг именно из-за финансов? Тот же «Лестер» - команда невероятно богатого спонсора из Азии. Все гранды – дети больших компаний. Критики ведь создают двойные стандарты. Если вы российский или арабский миллиардер и выбрали себе клуб в Европе – можно переманивать игроков деньгами, а если в Китай – нельзя?

Китайцы ничем не хуже и пользуются методами, известными в Европе. Можно подумать, Пеле не пытались заманить деньгами в «Реал», или Марадона приехал в Италию после Испании, поскольку всю жизнь болел за «Наполи». Европа по отношению к Южной Америке десятилетиями действовала в футболе так, как сейчас Китай по отношению к Европе. Значительная часть тех, кто сейчас критикует подход китайских клубов, сам в основном поддерживает «Барселону», «Реал», «Баварию» или МЮ, которые тоже выкупают талантливых игроков.

Да, у них теперь есть статус и уровень мастерства. Но в свое время, когда у каталонцев было не густо с трофеями, они Кройфа – лучшего игрока своего времени, переманили за счет денег. «Барселона» на момент трансфера голландца не выигрывала чемпионат Испании тринадцать лет. А вот «Аякс» был как каталонцы сейчас – три победы в Кубке чемпионов. Но Кройф поехал за длинным песо в Испанию. Сейчас Месси перейдет в «Аякс», только если ему дадут 200 миллионов евро в год и гарантируют, что будут еще подписания нужного уровня.

Китайцы не нарушают ни одно футбольное правило. И не придумали ничего нового. Как показывает опыт – создать великие клубы в лигах без истории очень сложно. Легионеры развлекут, но если вдруг поменяется экономическая ситуация или Си разлюбит футбол, то вспомним примеры быстрого развала подобных амбициозных проектов в Европе. Пока важнее понимать, что китайцы на данный момент не научились даже при помощи зарубежных детских тренеров воспитывать собственных сильных футболистов. Но раз хочется увидеть красивую игру, приглашают звезд, засвеченных в Европе.

Где-то так уже делали? Конечно, в Колумбии пытались – не вышло. В США возили Пеле, Беста, Кройфа и Беккенбауэра. Но соккер там стал популярен через несколько десятилетий, уже после ЧМ-94. Этот вид спорта требует солидных вливаний и терпения. Например, Пирло или Лэмпард не открыли для МЛС ничего нового, им просто оплатили американские каникулы. Вот и Тевес с Халком не откроют для Китая новые горизонты. А самих китайских игроков защитили лимитом. И вы знаете, как это влияет на темпы развития сборной. Хорошо, если у Китая через десять лет будет национальная команда уровня второй Бундеслиги.

Поэтому большинство страхов по поводу Китая и развала европейского футбола не подтверждаются фактами. Разве что депутат Газзаев загорится идеей объединить РФПЛ и китайскую Суперлигу – тогда да, быть беде. А без этого никто не тронет ваши любимые клубы. За ними стоят такие же миллиардеры, как и за китайскими. Кроме того, в Европе футбольная культура давно отпраздновала столетний юбилей. И это не менее важно, чем деньги. Даже африканские страны не подготовили пока ни одной великой сборной, хотя там встречаются большие игроки, правда, воспитанные в Европе. У Китая может не получиться провезти большой футбол к себе на гастроли, хотя деньги потратят, самолюбие потешат и представление на время получат.