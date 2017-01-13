«Барселона», «Реал» и «Атлетико» избежали встречи между собой в 1/4 финала Кубка Испании
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события, Атлетико М, Реал Сосьедад, Барселона, Сельта, Реал, Алькоркон, Депортиво, Эйбар
Сегодня, 14:44 | Источник: rfef.es | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Испании. «Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной», а «Реал» встретится с «Сельтой». «Атлетико» сыграет с «Сельтой», а «Депортиво» - с «Алькорконом».
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И кстати, написали Депортиво - и все сразу поняли что имеется ввиду именно Алавес. Соккер чудит
Удачи Реалу.