Топ звезд, которым пора на пенсию

Лам и Хаби Алонсо завершат карьеру по окончанию сезона? «Соккер.ру» разбавляет компанию легенд теми, кому тоже нужно заканчивать с футболом.

Филипп Лам («Бавария», 33 года)

Конечно, Филипп еще может опровергнуть сообщение о завершении карьеры по итогам сезона. Но в этом случае все логично. Лам не захотел играть за сборную после чемпионата мира. Чувствует, что лучше уступить дорогу молодым в «Баварии». Тем более, чего в футболе не видел? Девятнадцать разных трофеев с клубом. Лига чемпионов, чемпионские титулы, кубки, может уйти в день нового обливания пивом – «Бавария» ведь фаворит Бундеслиги, как бы хорошо их соперники ни играли. Так что Филипп, которому по слухам предлагают вакантный пост Заммера – спортивного директора клуба, проявляет чемпионскую мудрость. Будет человеком, который родную «Баварию» покидал только ради аренды в «Штутгарт», но вернулся на много лет, а в Китай ему точно ехать не нужно. Ведь, как сказал легендарный Зееман: «Какой Китай? У меня есть деньги на еду». Лам может рассуждать так же, лучше пусть рулит «Баварией» и о семье вспоминает чаще.

Фото опубликовано Philipp Lahm (@philipplahm) Дек 11 2016 в 2:52 PST

Хаби Алонсо («Бавария», 35 лет)

Эх, такой полузащитник! Но возраст дает о себе знать. Быть старцем, который привозит голы, Хаби Алонсо не желает. Баск в «Реал Сосьедаде» играл с великим Карпиным. В «Ливерпуле» забил гол со своей половины поля и победил в Лиге чемпионов. С «Реалом» еще раз выиграл тот самый трофей. В Германии дважды был чемпионом. В сборной Испании у него две победы на чемпионатах Европы и успех на чемпионате мира – один из самых титулованных футболистов своего поколения получается. Так что выиграл все, пора уходить. Какой смысл играть после «Баварии», если давно выступает только на самом высоком уровне? Анчелотти и так попросил оставить Алонсо до конца сезона таким себе играющим тренером. Но поскольку даже выход в основе не вызывает у испанца прежнего восторга, то пора завязывать. Хаби еще может уйти достойно и с трофеями, если постараются весной. Алонсо не пропадет, из него может вырасти прекрасный тренер. А нет – будет со своими барышнями отдыхать:

Фото опубликовано Xabi Alonso (@xabialonso) Авг 8 2016 в 3:16 PDT

Дидье Дрогба (без клуба, 38 лет)

Тут за нас сказали фанаты «Марселя», когда узнали, что Дидье вроде бы думает вернуться в «Олимпик». Народ вывесил баннеры с надписями: «Дрогба, перестань говорить о своей любви к Марселю. Ты за месяц зарабатываешь больше, чем мы за всю жизнь. Возвращайся в Китай!» Может, и обидно получается для славного форварда «Челси», но вправду зарабатывает много. Платить ему нужно немало. Но даже если бы бесплатно играл в Лиге 1, то зачем? В Китае был, в Канаде пожил, Дидье пора остепенится. Ведь когда футболисты начинают с пафосных речей, то становится смешно. Вот появилось якобы интервью Месси, где аргентинец якобы заявлял, что будет играть за «Барселону», пока этого хочет клуб, намекнул - деньги не важны. Его отец и агент сразу же истерично опроверг такие наглые слова – чтобы никто случайно не подумал, что Лионель готов пойти на какие-то уступки по деньгам в переговорам. Вот и в искренность Дрогба французы не поверили. Просто ивуариец хочет с семьей жить в Марселе – вот это хорошая версия, а любовь к «Марселю» в 38-м лет лучше показывать не в качестве футболиста.

Бакари Санья («Манчестер Сити», 33 года)

Через месяц французу исполняется тридцать четыре. Его спросили о «Марселе», но Бакари честно ответил – не хочет играть в клубе, где такое давление на футболистов. Но и за «Манчестер Сити» ему уже поздно выступать. Понятно, что футболисты, прошедшие школу Венгера, обычно обожают считать деньги, то есть здесь выгнать Бакари на пенсию будет сложно. Сначала идут заявления: «Я никогда не покину „Арсенал“, хочу играть до конца карьеры за „канониров“». Бакари говорил так же. Но потом: «Перешел в „Манчестер Сити“ не из-за денег». Теперь Гвардиола готов доплатить из собственного кармана, чтобы его фланговые защитники играли иначе или ушли. И не только оборонцы, вообще все ветераны! Но если Селюк не вызволит из футбольного плена Яя Туре, то Санья, интересы которого представляют скромные жуки, волен принять правильное решение. Хочется внутреннего спокойствия? Пора вешать бутсы на гвоздь, сыновья и жена-красавица ждут Бакари:

Фото опубликовано Ludivine Kadri Sagna (@ludivinesagna) Июл 7 2016 в 8:28 PDT

Сергей Игнашевич (ЦСКА, 37 лет)

Рекордсмен сборной России по количеству матчей не сможет найти новые стимулы. Разве что прервать серию Акинфеева в ЛЧ, и то – больше шутливая задача, чем серьезная. Игнашевич как футболист опытнее конкурентов, которые появятся в ЦСКА. Но он завершил карьеру в сборной России, его стыдно возвращать накануне мундиаля. Это как у Широкова – такое ощущение, что агенту возвращение нужно сильнее, чем Роману. Армеец Сергей, если будет тянуть с завершением, только усложнит Ганчаренко решение невероятно непростой и серьезной задачи. ЦСКА нужна обновленная защита, рядом с Фернандесом и Василием Березуцким нужны два других, возможно, даже новых футболиста. Если Игнашевич на поле, то отдаляет решение этой проблемы. Если на скамейке – в 37 лет впустую тратит время, которое мог бы использовать для перехода к новому виду деятельности. Тренерской или другой – не важно, важно решиться и уйти. Сергей неглупый, сам все понимает.

Франческо Тотти («Рома», 40 лет)

Спасибо, легенда, и хватит. Спаллетти, когда продлили контракт Тотти на год, шутил, что не уверен в уходе Франческо в 2017-м. И он прав, ведь Император настолько любит футбол, что готов играть и тренироваться постоянно. Появляется Ческо редко, зато восемь голевых действий в его возрасте – шикарный показатель. Но, даже с учетом, что определенную помощь «Роме» оказывает, капитан команды не должен сидеть на скамейке, а играть постоянно Тотти не сможет. Конечно, есть люди, которые примут повязку, есть Де России, но даже у Даниэле заметны перепады формы. Чемпиону мира Тотти, которому идет сорок первый год, пора остановиться. Понятно, что у Франческо текущая статистика лучше, чем у некоторых плеймейкеров РФПЛ, но все-таки Франческо нельзя превращать свою карьеру в анекдот, которые он так любит. Тотти доказал сто раз, что можно в зрелом возрасте быть лучше молодых. Миссия выполнена. Но в этом году надо послушать жену – 30 июня 2017-го года должен стать его последним рабочим днем в качестве футболиста.

Роман Вайденфеллер («Боруссия» Д, 36 лет)

В этом списке найдете семь чемпионов мира и чемпиона РФПЛ, то есть это все серьезные, бывалые люди. Роман никогда не был конкурентом Нойеру, но много лет не знал в «Боруссии» соперников, которые могли бы его подвинуть. Стал новым Леманном для Дортмунда, даже лучше в плане верности и стабильности игры. Роман в феврале прошлого года подписал контракт до конца этого сезона, и у Тухеля не добавилось причин оставить голкипера в обойме. Не стал играть ужасно, когда появляется, даже может в Кубке Германии выручить при желании. Но непонятно, что выигрывают близкие Вайденфеллера? Не забывайте, что семьи футболистов обделены вниманием отцов семейств. От того, что немец сидит на скамейке и страхует Бюрке, родным мало пользы. Ведь дело тут не только в возрасте, выигранных трофеях или в футбольном мастерстве. Дело в том, что смысла продолжать карьеру нет. Конкурент достойный, надо уступить место и найти себе новую работу. После отдыха, разумеется.

Бастиан Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед, 32 года)

Тут причина в травмах, уровне игры и в положении в клубе, а не строго в возрасте. Конечно, после того, как недавно из-за травмы жена Бастиана – звезда тенниса Ана Иванович, завершила карьеру в двадцать девять лет, Швайнштайгер может попросить ее покататься по миру. Могут выбрать Китай, США, но разве переход в МЮ был ради денег? Нет, немец нормально заработал за карьеру, заодно и травмами оброс. Поэтому каждое возвращение в основу команды Моуриньо дается все сложнее. Недавно Бастиан вышел, и его встретили овациями. Но разве можно сказать, что Швайнштайгер – второй Каррик? Возраст сказывается на его работе в центре. Нет, Бастиан не случайно сыграл прощальный матч за сборную в тридцать два, и не случайно „Бавария“ не спешит его возвращать. Возможно, надо завязать и подумать о начале новой карьеры? Ведь даже в „Баварии“ иногда казалось, что не о футболе Бастиан думает. Тяжело таким игрокам искать новую мотивацию, выиграли все.

Фото опубликовано Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) Янв 3 2017 в 4:43 PST

Альваро Арбелоа („Вест Хэм“, 34 года)

Пайет хочет убежать из „Вест Хэма“ как можно быстрее и, поговаривают, готов нанести себе травму. Арбелоа наоборот – будет отбиваться, если его попробует выставить? Испанец даже толком не играет, а числится в составе, чтобы принять участие в таких эпохальных поединках, как погром от „Арсенала“ 1:5 или домашнее поражение от „Саутгемптона“ 0:3. А ведь перед нами воспитанник „Реала“, который заиграл в „Ливерпуле“, потом вернулся в Мадрид, был в основе и на подхвате. Дважды выигрывал чемпионат Европы и стал чемпионом мира, давно собрал трофеи, которые „Вест Хэму“ недоступны. С его стороны давить на бюджет лондонского клуба просто неприлично. Дриблинг Арбелоа вряд ли увидим, пора ему на пенсию, чемпионы мира не должны так играть.

Клаудио Писарро („Вердер“ 38 лет)

В современном „Вердере“ можно быть средним игроком, но котироваться высоко – команда неважная. Зато не из зоны вылета. Им не нужен спаситель бальзаковского возраста, не нужен лучший бомбардир Бундеслиги из числа иностранцев. Что и доказывает практика. Легендарный перуанец играл в основе в декабре, но без особых успехов. Клаудио – хороший нападающий, всегда был крепким игроком, но в тридцать восемь лет твоя игра не обязательно вызывает восторги. Не все дети умилительные, не все старики умудренные опытом и крутые. Писарро не худший в составе, но это только по средней оценке, а так нападающий, у которого за пятьсот минут ноль голов и одна голевая передача с низкой точностью передач – средняя боевая единица. Вряд ли стоит продолжать, пора выходить на пенсию. Проведут фанаты давнего знакомого знатно, а чемпионом по новому кругу уже не стать, доигрывает Клаудио.

Андреа Пирло („Нью-Йорк Сити“, 37 лет)

У Андреа контракт с его нынешним американским клубом до конца календарного года, но зачем его продлевать? Пирло счастлив, когда рядом бокал вина. Или когда играет в настольные игры с друзьями во время праздников. Он вряд ли четко знает, чем будет заниматься дальше, но зачем играть средне, если ты великий чемпион? Если Давид Вилья в свои сто лет очень проворный и много забивает за „Нью-Йорк Сити“ - 23 мяча, если ушедший Фрэнк Лэмпард наколотил 12 голов перед пенсией, то тридцатисемилетний итальянец скорее просто стоит на поле. Отдал шесть голевых передач и один раз отличился, помогает команде Вийера, но с таким же успехом мог бы играть во дворе с друзьями. В США не его уровень, но даже там уже брать высокие ноты сложно. Хочется верить, что Пирло уйдет вовремя, и плакаты о пенсионном возрасте легенды соперники его клуба больше вывешивать не станут. Нью-Йорк – шикарный город, но в нем можно просто жить без футбольного мяча, Андреа!

Бонус и плохой пример. Кацуйоси Миура („Йокогама“, 49 лет)

Буффон и Ибрагимович шутили об игре до пенсионного возраста. Недавно Верон вернулся, но Хуан – президент своего клуба, поэтому творит, что в голову взбредет. Пообещал, что если фанаты „Эстудиантеса“ выкупят 65 % абонементов на строящийся стадион – вернется. И слово сдержал, поскольку поклонники выполнили условие сделки. А вот японцу Миуре просто хочет добраться до магической отметки в пятьдесят лет, поэтому продлили контракт недавно. Юбилей отпразднует 26 февраля и планирует тогда оставаться профессиональным футболистом.

Конечно, долгожители в футболе бывают разные, но что для вратаря Буффона сносный возраст, который позволяет нам ждать легенду на ЧМ-18, то для форварда из Японии – невероятное моральное усилие. Никому из списка не советуем копировать опыт Миуры, ведь легендам великих клубов и сборных в момент, когда уже не „тянут“, лучше завязать. Лэмпард и Джеррард правильно сделали, что ушли. Алонсо и Лам поступают мудро, чего и остальным желаем. Всегда хочется подольше наслаждаться игрой больших мастеров. Зе Роберто, например, стал чемпионом Бразилии, выступая в 42 года наравне с молодыми. Но неприятно видеть, когда легенды заигрываются или значительно снижают уровень. Лучше запомнить их молодыми, на пике формы.