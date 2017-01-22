Рамос и результативные легенды обороны

«Соккер.ру» собирает всё, что нужно знать о защитниках, опасных у чужих ворот. Чистоплюй Серхио снова спас «Реал», ищем ему соратников и изучаем их достижения.

253 гола в 763 матчах – ориентир для всех результативных защитников планеты, рекордные показатели Рональда Кумана. Голландец недавно поздравлял Месси с повторением его рекорда по голам со штрафных в составе «Барселоны». Но не собирается отдавать свой общий рекорд другим, ведь забивал не только со стандартов. Впрочем, тут нужно отметить, что часть мячей забил все-таки как полузащитник. Но оборонительный, а не как Беккенбауэр в начале карьеры.

Тренер «Эвертона» в бытность игроком прославился мощным и прямолинейным ударом, который нельзя было отбить, но и технично мог забить. Куман оказался аномальной машиной голов. 253 гола за клубы и сборную это даже больше, чем забил за карьеру один из самых результативных форвардов в российской истории Александр Кержаков. Причем, хотя у ветерана «Зенита» меньше сыгранных матчей, очевидно, что у Кержакова было намного больше возможностей. Куман – легенда!

175 мячей за карьеру – рекордный показатель для Южной Америки. В бразильском футболе есть великий вратарь-бомбардир Рожерио Сени, но даже он не смог потягаться с Даниэлем Пассареллой по количеству забитых мячей. Причем не стоит заявлять, что показатели легенды «Ривер Плейта» не такие ценные, как голы Кумана, ведь аргентинец приехал в Европу и спокойно забивал голы за «Фиорентину» и «Интер», будучи именно центральным защитником и либеро. Не перемещался на фланги и не атаковал постоянно. Но стандарты – оружие чемпионов из защиты.

163 мяча – рекорд Фернандо Йерро, самого результативного испанского защитника в истории. Рамос ему не конкурент, понятное дело. Но тут важно уточнить, что центральный защитник «Реала» запомнился на этой позиции тем, кто помоложе, но в начале карьеры в составе «Реала» играл намного ближе к атаке, чем Серхио и любой другой результативный защитник мадридского клуба. Шутка ли, в сезоне 1991/92 на его счету 26 мячей. Такой показатель только разок у Пассареллы проскакивает, хотя там рекорд – 25 голевых ударов.

154 раза за карьеру в клубах и сборной отличился самый результативный французский защитник. Лоран Блан отметился в составах всех без исключения клубов, за которые играл, от «Монпелье» до «Манчестер Юнайтед». Но важно уточнить, что восемьдесят два гола забил в составе родной команды, играя в полузащите. То есть когда Блан стал центральным защитником на постоянной основе и прославился как чемпион мира и Европы, целовавший Бартеза в лысину на счастье, его результативность уже так не впечатляла.

114 мячей на счету Хулио Танаки – самого результативного защитника в Азии. Японец, у которого мать – итальянка, нашел себя в обороне, но не забывал коллекционировать мячи. У консервативных японцев есть немало неприятных прозвищ для детей, у которых мамы или папы приехали из других стран, но Хулио пережил школьные претензии и стал взрослой легендой японского футбола. 114 мячей – выдающийся показатель. Особенно с учетом, что в Японии не играл так много матчей, как европейские футболисты. По среднему показателю голов за матч Тулио будет первым в мире самых результативных защитников.

113 голов за карьеру – рекорд тренера «Астон Виллы» Стива Брюса, одного из самых результативных защитников в истории английского футбола. Для оборонца, который не выступал за сборную Англии, но представлял много лет «Манчестер Юнайтед» и играл в центре, показатель более чем достойный. Особенно с учетом показателей нынешнего героя чужой штранфой Джона Терри, о которых ниже.

113 голов подтверждают легенду о невероятной результативности Роберто Карлоса. Сыграв много матчей за сборную Бразилии и различные клубы от Бразилии до Индии, почтенный футбольный старец из «Реала», молодой тренер и мастер мощных ударов может назвать себя невероятным бомбардиром, но не уровня Кумана, конечно. Его показатели приличные, но тяжело тягаться с самыми результативными центральными защитниками в истории футбола. Фланговый игрок должен отдавать пасы и редко огромного роста, то есть не может добавить голы после подач с угла поля.

111 мячей – именно столько нужно забить, чтобы стать одним из самых результативных немецких защитников в истории. Одним, поскольку Франца Беккенбауэра смог обойти Пауль Брайтнер на пару голов. Хотя тут сразу начнется спор об учете определенных мячей. Лучше заявить, что первенство разделено между двумя чемпионами мира. Ведь чужие голы не отменяют достижение «Кайзера». Как помните, двукратного обладателя «Золотого мяча», что для игрока обороны – большая честь и роскошь. Впрочем, поначалу молодой Франц играл в полузащите и располагался примерно там, где позже Баллак. Часто был нацелен на чужие ворота. А потом творил, что хотел, на позиции либеро.

109 мячей в 499 матчах забил тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса, выступая за разные клубы в Аргентине, Колумбии и Мексике. Что делает высокого центрального защитника одним из самых результативных в истории футбола. Кто бы мог подумать, что человек, неудачно стартовавший со сборной Месси, имел такие таланты? Вряд ли многие знали о результативности бывшего футболиста. Кстати, Бауса – честолюбивый человек, редко у тренера есть персональный сайт. Представляем, что бы творилось в гостевой книге на официальном портале Моуриньо или Гвардиолы.

72 забитых мяча – пополняющийся личный рекорд тридцатишестилетнего Джона Терри, одного из самых результативных защитников нового времени. Эта цифра позволяет понять, настолько сильно изменился футбол с начала девяностых, когда Куман забивал победный гол «Барселоны» в финале Кубка чемпионов. Теперь не встретишь защитника, которому позволят собирать мячи сотнями, если даже Джон Терри – очень результативный игрок обороны, сотню за карьеру не соберет.

67 забитых мячей – впечатляющий рекорд Ла Лиги, ведь у них был Рональд Куман. Именно столько раз отличался великий голландец в рамках чемпионатов Испании. Дальше идет Фернандо Йерро – испанская легенда «Реала», и еще один «мадридиста» Пирри, который нередко появлялся в середине поля. Рамос идет третьим, но ему нужно еще играть на высоком уровне лет пять-семь, чтобы побить рекорд Кумана хотя бы в рамках Ла Лиги.

63 гола – суммарный показатель самого результативного защитника в российском футболе. Сергей Игнашевич побил рекорд чемпионатов страны в позапрошлом году, смог обойти Чугайнова. Давно опередил Евсеева и Онопко. Оборонца ЦСКА не скоро обойдут, ведь надо играть долго, стабильно и результативно. На горизонте таких ребят не видно, даже фланговые защитники и хавбеки, вроде Дмитрия Комбарова, собирают по четыре десятка голов за карьеру к тридцати годам. Но, в любом случае, показатель центрального защитника Игнашевича смотрится солидно.

56 голов за «Вердер» и «Вольфсбург» забил центральный защитник Налдо, является самым результативным оборонцем в Германии в новом веке, добавив полтора десятка голевых передач. Как видите, эра защитников, которые рисковали и шли вперед за голами, прошла. А поскольку нет мастеров голов со штрафных, как ирландец Иан Харт, выступавший за «Лидс», то даже в результативной Германии нет защитника, который смог бы замахнуться на достижения Беккенбауэра.

50 голов после свежего дубля в ворота «Малаги» на счету защитника «Реала» Рамоса в чемпионатах Испании. Два мяча успел забить, когда играл за «Севилью», еще сорок восемь – представляя Мадрид. Значимый показатель, особенно с учетом, что Рамос не имеет отношения к пенальти. Роналду, отличившись против «Севильи» с «точки», повторил испанский рекорд по одиннадцатиметровым – теперь у него 56 голов, как у Уго Санчеса. Представьте, если бы Рамосу дали возможность пробить столько же пенальти, как у Криштиану – добрался бы давно до сотни голов за «Реал».

48 голов не делают Даниэля Алвеша уникальным защитником. Но поскольку в мае прошлого года бразилец стал всего третьим игроком в истории Примеры, который сделал 100 голевых передач, результативный латераль должен упоминаться в таких списках. Выше только Месси и Фигу, Роналду пока сто ассистов в чемпионате Испании не собрал. А для защитника такой показатель вообще аномальный – лучше легендарных племейкеров и вингеров, впечатляет!

40 забитых мячей – рекорд АПЛ, который принадлежит, как легко догадаться, Джону Терри. Причем 27 мячей англичанин из «Челси» забил головой, мастер игры на втором этаже. Следом идет Дэвид Ансворт, бывший защитник «Эвертона», забивший 38 голов за карьеру в высшей лиге. Терри его обошел, он свой Рамос для «Челси». Если Джон на поле, то команда выигрывает 63 % матчей, если нет – только 48 %. Лейтону Бейнсу нужно поднажать, чтобы оказаться на уровне Ансворта и Терри в итоге.

40 голов за карьеру в «Милане» и сборной Италии у Паоло Мальдини. Это цифры человека, сыгравшего больше одной тысячи официальных матчей! То есть имевшего немало возможностей для забитых мячей. Они здесь важны и нужны, ведь идеально иллюстрируют нам достижения остальных в списке. Даже пятьдесят голов для защитника за карьеру – невероятно много.

28 голов со штрафных – рекордный показатель чемпионатов Италии. Принадлежит Синише Михайловичу – самому результативному сербскому защитнику в истории. Но Андре Пирло смог повторить его достижение по количеству штрафных. Дель Пьеро, Роберто Баджо и Тотти остались позади. Когда защитник опережает таких мастеров, как перечисленные легенды, Дзола, Марадона, Кьеза или Платини, то понятно, что таланты голеадора Михайловича – выдающиеся.

26 голов у Серхио Рамоса с начала сезона 2010/11 в чемпионате Испании. Что делает его самым результативным защитником топовых лиг на данный момент и за означенный отрезок времени. Дальше идут Бейнс из «Эвертона» - 25 точных ударов, Гонсало Родригес – 23 мяча у оборонца «Фиорентины», Джон Терри и Бранислав Иванович – у двух столпов из «Челси» по 21 точному удару. Все остальные защитники ведущих чемпионов забили меньше двух десятков мячей.

11 защитников с сотней голов за карьеру нашлись в дебрях статистики. Очень мало для истории футбола. Это Бауса и Пассарелла – два аргентинца, Александер и Брюс – два человека из Великобритании, шотландец и англичанин, немец Брайтнер, бразилец Роберто Карлос, серб Михайлович, еще один немец Беккенбауэр и испанец Йерро тоже здесь. Но два последних играли в полузащите, что размывает показатели. Зато у Танаки рекорд чистый – японец забивал, будучи центральным защитником. У Кумана очень тесный круг приближенных, и вряд ли даже Рамос в нем окажется. Немало осталось до сотого мяча в карьере, надо играть еще много лет и быть таким же настырным. Или дождаться продажи Роналду и отобрать право на пенальти.

9-й финал чемпионатов мира стал первым, в котором отличился защитник. Как видите, в начале футбольной истории оборонцев не особо подпускали к чужим воротам. Фланговые защитники играли по «желобам» - привязанные к бровкам, постоянно подавали мяч в центр. В атаке было пять человек. Нужно было перестроить игру, привлечь стандарты к определению победителя матча, чтобы появились результативные защитники на уровне крупных финалов. Бразилец Карлос Альберто – капитан великих чемпионов 1970-го года, стал первым защитником, который забил мяч, четвертый по счету, в разгромном финале с Италией. Результат там был 4:1 в пользу Пеле и компании. А последнего защитника, забивавшего в финалах ЧМ, вы легко назовете. Марко Матерацци намекнул Франции на будущее поражение, а потом выругался так, что Зидан гордо удалился.

3 человека с опытом игры защитниками забивали в финалах чемпионатов Европы – уникальные случаи. Ведь говорим о турнире, первый финал которого сыграли в Париже в 1960-м году. Если одного из оборонцев все угадают легко – Альба забил Италии в 2012-м году, второго можно вспомнить – Руд Гуллит был либеро, не только полузащитником, как в финале против СССР, когда забил Дасаеву, то третьего отыскать непросто. Это правый защитник и полузащитник из Чехословакии Карол Добиаш. Важно отметить, что из всей тройки только Альба провел финал в обороне. В этом списке мог быть еще один человек, но Рамос решил забить Буффону пяткой и Джанлуиджи такую наглость пресек.

2 финала чемпионатов мира с забитыми мячами – уникальное достижение Брайтнера. На счету Пауля свыше сотни мячей за карьеру в официальных матчах. Прожженный фанат Мао и коммунист до мозга костей, скандальный Пауль нередко забивал мячи за «Баварию» и «Реал». Но важнее для его страны, что помог ФРГ в финале 74-го года обыграть великую Голландию с ее «тотальным» футболом. Его мяч в 82-м позволил Паулю стать рекордсменом среди защитников, но не помог, ведь Италия победила 3:1.

1 защитник в истории европейского футбола забил в трех финалах еврокубков. И вы знаете его имя. Рамос умеет хулиганить, может провоцировать соперников, даже плюнуть в сторону Косты или Аспаса, чтобы показать отношение к нападающим, что не красит капитана «Реала». Но если вспомните финалы Лиги чемпионов, а также Суперкубка УЕФА прошлого года, то поймете важность Серхио. Даже Криштиану Роналду оказался менее полезным в таких матчах. Центральный защитник забивает много и часто выручает. Только у нападающих Рауля и Ди Стефано в истории «Реала» есть голы в трех разных финалах еврокубков. Мячи Рамоса приносят трофеи, влияют на результаты важных матчей – показатели настоящего лидера с изумительным голевым чутьем.