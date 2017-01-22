​Будущее Роналду определено?

Наблюдаем новый пик недовольства фанатов «Реала» игрой Криштиану. Мендеш подтвердил слухи о восточном экспрессе в Китай, и «Соккер.ру» ищет аргументы при расставании.

За продажу. Позиция фанатов «Реала»

Зидан прав, Роналду будут критиковать всегда. Но не без причины. Португалец время от времени дает железный повод для критики. Слепой любви к Криштиану нет даже в среде фанатов «Реала». Поскольку им не нравится, как португалец относится к командной игре. Как тянет одеяло на себя. Как не приносит голами победы. Не нравится испанцам, если Роналду не забивает важные мячи. Не нравится, если его сложнее найти, чем затерявшиеся ключи. Роналду любят, но с оговорками. И если с возрастом прирожденный атлет будет терять физические кондиции – хотя и угрожает играть до сорока лет, то фанаты «Реала» будут первыми, кто выразят недовольство. Наверное, это даже справедливо. У Криштиану к поклонникам весьма капризное потребительское отношение – несите деньги и не свистите. Вот и отплатят ему той же монетой. Никто не устроит революцию в Мадриде, если Перес продаст Роналду, и все это понимают.

Против продажи. Коммерческий эффект

Пока процент от пожизненных и временных рекламных контрактов Роналду окупает его запросы, пока Криштиану – лицо королевского дома футбольных мод под название «Реал», то эту модель и качественного футболиста нельзя отпускать. Но история с отъездом в Китай до истечения срока действующего контракта появилась неспроста. Этот пункт Мендеш и Перес активируют, когда лично им будет выгодно. Говорят, что в конце прошлого года «Реалу» предложили триста миллионов евро за Роналду. А самому игроку давали более чем 100 миллионов в год. Причем это прямая речь его агента, а не какой-то слух из СМИ. То есть Перес точно согласен отдать Роналду. От 300 миллионов нельзя отказываться, если твой годовой доход равен 620 миллионам евро. «Реал» впервые за одиннадцать лет не первый, а сразу третий в списке богатеев – МЮ и «Барселона» его обошли. Так что Мендеш не хвастался, рассказывая о 300 миллионах, а жаловался. Как видите, Роналду пока отклонил это предложение. Это решение намекает – на данный момент «Реал» может себе позволить такой отказ. Но до поры до времени, ведь Зидан жалуется на травмы, ему нужна глубина состава, а не примадонна впереди. Будет день, когда Криштиану станет дешевле денег.

За продажу. Выгодность для всех сторон

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Янв 2 2017 в 4:42 PST

«Реал», продавая возрастного игрока за дикие деньги – пусть за 150 миллионов евро, не за 300, улучшает финансовое положение. Добавьте сюда годовой оклад Роналду и увидите, что выгода еще заметнее. Даже если вместе с ним придется потерять спонсорские отчисления. Но придет другой герой, фанаты найдут себе кумира. Ясно ведь, что популярность Роналду с годами не сможет расти, поскольку португалец сбавит, как любой от Пеле до Марадоны. Кроме того, продажа именно в Китай выгодна «Реалу» - не усилят конкурента в ЛЧ. Даже в солидном возрасте Роналду может на классе забить гол в ворота «Мадрида», если бы оказался в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед» в обозримом будущем. Но если продать нападающего в Китай, то дальше португальца будут ждать лишь в США. Новый контракт с испанцами оставляет португальца в полной власти Жорже Мендеша и Флорентино Переса. Агенту игрока продажа тоже выгодна, тут и объяснения не нужны. Сам Роналду, вовремя ухав на заработки в Китай, подымет интерес к футболу в Азии. А потом уедет в Нью-Йорк, как запланировал, ведь никогда не исключал завершение карьеры в США.

Против продажи. Успехи Лионеля Месси

Если бы не существовало Месси и «Барселоны», Роналду мог и не играть так здорово. В Англии не видел таких соперников и поэтому не выступал так, как позже в «Реале». Лишь в последнем сезоне в АПЛ был таким же результативным, как позже в Испании. И если сейчас счет по «Золотым мячам» 4:5 в пользу Месси, то уже в этом году Роналду не прочь его сравнять. Для этого нужно опередить «Барселону» в чемпионате. Надо быть ярче, чем Месси, в год без крупных турниров для сборных. Очевидно, что Роналду важно догнать Лионеля. Понятно, что личные трофеи любит и считает всегда, что является причиной побед сборной и «Реала». Такой человек не пойдет в Китай, пока о переходе туда говорят так, словно о предательстве футбола. И пусть это глупость, кто вам сказал, что Роналду шибко умный? Очень богатый, любит деньги, но если Месси будет в хорошей форме, а «Барселона» следующий сезон проведет мощно – Роналду может отказаться уезжать из Европы в 2018 году. Криштиану слишком часто слышал, что Месси – инопланетянин, а он сам – первый из людей. Если Лионель будет хорош, то португалец откажется от денег ради борьбы.

За продажу. Роналду прошел пик

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 30 2016 в 5:12 PST

Почему Зидан не может упростить свою тактику к правилу «отдайте мяч Роналду – он разберется»? А потому, что Криштиану не был тем, кто создал серию без поражений «Реала». Будет пропускать матчи, теряться на поле. Зинедин прекрасно это видит, на словах португалец для него – невероятный футболист и любимый лидер коллектива. На деле заметно, как в тренерском штабе разрабатывают схемы, в которых можно выиграть без действий Криштиану. Более того, в которых можно исключить влияние неудачных ударов португальца на результат. Ведь в худших матчах он тот еще мазила. На Роналду нельзя положиться.

Наставник успешной в последнее время сборной Бразилии прав – Месси и Криштиану прошли пик. Никогда не смогут показать максимум прошлых лет. Роналду и так крупно повезло в прошлом году, что были Пепе, Бэйл и Рамос в его сборной и клубе. Но если «Реал» не хочет ждать новую победу в ЛЧ более десяти лет, как в прошлый раз, им надо грамотно перестроить команду. И думать о правильных тренерах, а не о главной звезде. Криштиану, как только начнет явно тормозить развитие коллектива, надо продавать. Благо, есть куда, даже в 34 года. Не забывайте, что через две недели Роналду исполнится тридцать два года. Рауля в «старики» списали именно в этом возрасте. Как часть команды и как бренд португалец важен. Как заводной лидер и единственный спаситель в будущем – вряд ли пригодится.

Вердикт. Роналду уже продали в Китай

Решение принято, Перес и Мендеш задумали продать контракт Криштиану в Китай. Мало причин оставлять Роналду до конца действующего соглашения. Все аргументы в пользу продолжения игры нападающего в Европе косвенные и держатся на личном самолюбии. Мол, Китай не для Роналду. Но зачем его отпускать бесплатно, если можно за сто миллионов или даже дороже? В «Реале» никогда не оценивали легенд сентиментально. Не привязывались и не давали обещаний любить до пенсии или при слабой игре. Касильяс сбавил и явно не подходил для длительной успешной игры? Отправили в Португалию, где в этом сезоне Икер частенько собирает «сухари». А вот Кейлор Навас сбавил, хотя это не заставит Переса скучать по Касильясу. Скорее смотрят в будущее – Доннарумму активно вербуют, про Де Хеа не забыли. Рауль в прошлом оказался лишним в основе и не входил в планы тренера? Было дело, Гонсалес Бланко уехал в «Шальке». А ведь многие думали, что испанец всю жизнь проведет в одном клубе. «Реал» не сделает исключение для Роналду, он даже не родной. Тем более, оклад португальца станет обузой, если пропадут важные голы.

Пускай Криштиану не переоценивал себя, не просил невероятные деньги, как только португалец станет выпадать из игры в четырех матчах из пяти – сразу отдадут китайцам. Клубы из США или Ближнего Востока не готовы платить сто миллионов за трансфер ветерана и делать его самым богатым игроком мира. Значит, пункт назначения мы знаем, если не изменится политика китайской партии и не успеют разлюбить футбол до лета 2018-го. Судьба португальца известна наперед. Новый контракт ничего не меняет. Перес давно держит в рукаве козырь с продажей Роналду. Он точно рад, что китайцы на горизонте. Поскольку по доходам «Реал» теперь не первый клуб мира - удар по имиджу, подтверждение отрицательной динамики в сравнении с конкурентами, уход Криштиану может случиться сразу после его поездки на ЧМ-18 в Россию. Если португалец ближайшие полтора года проведет не очень удачно, ему на дорогу помашут белыми платками – испанский символ негодования. Но даже если Роналду еще раз воскреснет физически, что с ним случалось – атлет ведь выдающийся, какой смысл ему самому ждать до 2021-го года? В тридцать шесть лет в атаке «Реала» в двадцать первом веке не играют. Судьба карьеры Роналду предрешена. Персональные поклонники через полтора года будут искать трансляции китайской Суперлиги.