10 причин ненависти к «Барселоне»

«Соккер.ру» продолжает любимый народный сериал. В этом сезоне каталонцы ведут себя хуже, чем обычно? Самое время поделиться чувствами по поводу Месси и его команды.

Каталонцы дали в этом сезоне несколько идеальных поводов поговорить о неприятии «Барселоны». Подло поступали на поле. Винят в поражениях других. Заразились высокомерием у Роналду. Разжигают футбольную войну в Испании. Собственные игроки по очереди шантажируют клуб – выбивают китайские оклады. И особенно усердствует Месси. Его настолько опекают, что бывшего старика-тренера Лионеля уволили за обычное интервью. Само по себе повод пожать плечами.

А перед этим «Барселона» наглейшим образом проигнорировала вручение призов ФИФА, которых в коллекции игроков клуба очень много. После чего Иньесте пришлось извиняться за такое неуважительное поведение команды перед Инфантино и болельщиками всего мира. А потом Луис Энрике назвал «дешевой» церемонию, на которой Месси получил четыре из пяти своих «Золотых мячей». Впрочем, у «Барселоны» и прежде были грешки. Пора систематизировать информацию. Выясняем, за что в мире ненавидят каталонский клуб?

Зависть к успехам

Первый пункт не понравится фанатам АПЛ, Серии А, Бундеслиги и тому единственному человеку в мире, который считает, что «Спартак» круче «Барселоны». Каталонцев не любят, поскольку они успешные. С этим спорить было бы странно. Как и игнорировать первую причину не терпеть Месси, его компанию, и все, что связано с «сине-гранатовыми». Футбольная зависть распростерлась от Лондона до Мюнхена, от Турина до Ливерпуля. И у многих, кто не любит «Барселону», это чувство родилось благодаря поражениям от этой команды. Или благодаря большим победам Гвардиолы. Но были времена, когда «Барселона» ныряла во вторую часть турнирной таблицы. И вы догадываетесь, что тогда их никто не ненавидел – зависть обычно появляется, когда есть успехи.

Хулиганы на поле

Список проступков игроков «Барселоны» большой. Причем все темное внутри каждого футболиста обычно выбирается наружу, когда команда в плохой форме. Тогда Месси задирается с арбитрами и махает руками, провоцирует их на карточки, явно нарушая правила. Тогда Суарес может пойти на новую провокацию. Хотя кусаться ему, по слухам, запрещает контракт с «Барселоной». Неймар, Бускетс или Маскерано – все из одного теста. Не относятся к футболистам, на совести которых нет скандальных решений на поле и около него. Альба недавно показал средний палец фанатам «Реала», за что извинился, но для проформы. К сожалению, времена Пуйоля и Хави прошли. А Иньеста слишком добрый капитан, чтобы остановить напарников, которые начинают хамить всем вокруг, не только арбитрам.

«Реал» и Роналду

Объединим важный пункт, поскольку не было бы «Реала» и не играл бы за него Роналду – армия тех, кто обожает «троллить» «Барселону», автоматически существенно сократилась бы. Но Криштиану и мадридский клуб есть. Хватает тех, кто ненавидит великий каталонский клуб именно потому, что болеет за «Реал». Хотя мало кто помнит, с чего вообще началась эта вражда. Кто-то вспомнит гражданскую войну в Испании. Но вряд ли та привязка настолько сильная. Вспомнят первый игровой конфликт – пересеклись в Кубке чемпионов, и у «Барселоны» были претензии по судейству. Но даже кто не знает историю вражды, прекрасно понимает – наличие «Реала» и Роналду подогревает споры по всему миру, волна сталкивается с волной.

Футбольные симуляции

Не будем далеко ходить. Не так давно в Кубке Испании против «Атлетика» Умтити сыграл отрывок из балета Чайковского. Умирающий лебедь не выпросил для соперника удаление. Но бывали другие случаи. И Бускетс, который сначала корчится в предсмертных муках, а потом поглядывает на судью, уже давно стал мемом. Теперь Серхио может перестать так нагло симулировать. Может уйти Дани Алвес – еще один актер самого высокого уровня. Неймар имеет все шансы чаще бороться, чем валяться на газоне. Но все они уже сыграли против «Барселоны», когда падали, выпрашивали карточки и штрафные удары с пенальти. Симулянтов в футболе не любят. Испанские арбитры в последнее время вообще не понимают, где фолы, а где каталонцы «рисуют». Поэтому ошибок не в пользу «Барселоны» многовато.

«Тики-така» как антифутбол

Помнится, президент «Краснодара» был на стороне людей, о которых идет речь в этом пункте. Не считал самый нудный прием «Барселоны» поводом для восторгов. Для одних «тики-така» - венец тактических экспериментов. Для других – вариация оборонительной и скучной тактики, антифутбол. «Пока держим мяч - не пропустим». В пользу тех, кто критикует «Барселону» за катание мяча поперек поля, говорят главные неудачи каталонской команды последних лет. Повторяется одна история со времен Гвардиолы и до последних поражений Энрике. «Барселона» хуже всего смотрится, когда идет сбор передач, часто точных, но катастрофически не хватает ударов по воротам. Когда каталонцы отказываются от средних и дальних пасов, от дальних ударов и контратак, долго выжидают – их игра может усыпить. Порой после поражений без ударов даже фанаты «Барселоны» в бешенстве. И пишут, что старый подход не сработал.

Легенда о Ла Массии

Сказка, что академия «Барселоны» - основа и первая причина успехов, очень популярна. Но если вспомнить запрет на трансферы из-за нарушений при регистрации молодых игроков со всего мира, то легенда об идеальной школе начинает хромать. Да и Месси - аргентинец. Если бы у Лионеля родственники жили в Мадриде, мог бы стать воспитанником «Реала». Пике и Сеска вернули из Англии. Альбу тоже покупали. Неймар – бразилец, Суарес – уругваец, а ведь эти двое – основа новых успехов. Тер Штеген, Маскерано, Туре, Абидаль, Анри, Роналдиньо, Алвес – иностранцы. При этом своих Артету, Кркича, Ромеу, Бартру, Алькантару, Рочину, Фонтаса, Фернандо Наварро, Дос Сантоса, Фальке, Монтойю, Икарди, Рейну и Мотту «Барселона» до основы не довела. Потеряли или выбросили. На словах «фамилья», на деле – обычная футбольная корпорация. С радостью завербует хоть камерунца, хоть гондурасского ребенка.

Игра в «святее святых»

В любом споре и конфликте «Барселона» старалась занять место «святых». Всегда жертвы, а соперник неправ. Всегда в Мадриде злой Моуриньо, и «звери» живут только в душе Пепе. Даже Хави, хотя обычно думает прежде чем говорить, ввязывался в споры и использовал доктрину святости «Барселоны». Мол, только в Мадриде могут сравнивать Месси и Роналду – Лионель инопланетный игрок, лучше всех в истории, а португалец на его фоне никто. Так уж никто? В мире нет большого клуба, который настолько любил бы ставку на непогрешимость как аксиому. «Ювентус», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Реал», да любой другой, не поднимает вопрос «святости» так часто. У любого взрослого человека, понявшего, что идеальность – категория вымышленная, такое поведение вызовет как минимум скепсис. Как максимум – негодование. Тем более, «Барселона» и ее игроки не ведут себя идеально.

Судейские скандалы

Понятно, что сейчас ситуация пятьдесят на пятьдесят, ошибок рефери очень много. Но ведь если арбитры ошибаются в пользу «Барселоны», то это всегда случайность. Эвребе бес попутал. Норвежцу можно абонемент на матчи каталонского клуба подарить за одержимость свистками в каталонскую пользу. А вот все, кто мешает – слуги Переса и «Реала». Смешно получается, ведь и когда «Барселоне» подсуживают, и когда избегающие офтальмологов судьи вправду выносят дикие решения не в пользу «блаугранас», судейские скандалы всегда работают против имиджа «сине-гранатовых». Народ не видит в подобных спорах о рефери поиски справедливости. Скорее нытье или отрицание, что порой арбитры спасали именно «Барселону».

Отдельные фанаты

Между экзальтированными фанатами «Реала» и «Барселоны» нет разницы. И между глорихантерами тоже. И те, и другие могут слепо защищать свои клубы. И количество фанатов – десятки миллионов по всему миру, вызывают волну комментариев. Или споров по любому подходящему поводу. В результате неадекватность выпячивают и подчеркивают. Как следствие – многих раздражают уже и «Реал», и «Барселона» с их толпами. Тяжело держать уровень реакции в такой ситуации на достойной высоте. А поскольку давняя социологическая шутка, что толпа настолько глупая, как ее самый неумный участник, порой работает – получаем еще одну причину, почему каталонцев терпеть не могут. Когда отношение к футбольному клубу напоминает отношение к божеству в секте – становится не по себе.

Культ Лионеля Месси

В пригороде Бомбея два парня поспорили, кто лучше, Месси или Роналду? Был день рождения 34-летнего. И молодой друг убил его после того, как фанат Месси бросил в него стакан. Экзальтированный поклонник Криштиану схватил стекло, случилось непоправимое. Но даже если слепая любовь к человеку Месси не заходит так далеко и обходится без жутких историй, нередко хочется спросить ругающийся между собой, что у них в головах? У тех, кто создал культ человека, пинающего мяч. Месси не найдет лекарство от рака. Не поможет решить проблемы изменения климата – не важно, техногенного характера или нет. Лионель никак не повлияет на распространение страшных болезней. Не справится с проблемами переселения в одних странах или старения других народов. Но культ такой мощный, что многих и давно раздражает. А поскольку сама «Барселона» слепо поклоняется Месси – не любят не только Лионеля, но и «Барселону».

Для жаждущих дискуссии на тему ненависти к «Реалу», напомним, что о причинах неприятия королевского двора тоже говорили – фанатам «Барселоны» понравится. А вот смогут ли они признать, что их любимый клуб не святее Папы Римского, который болеет за сборную Месси?