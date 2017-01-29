Нелепые арбитры. Самая дикая история зимы

Комбинаторы нового века устроили цирк на сборах румынских клубов, которые играли, в том числе, с российскими командами. «Соккер.ру» идет по следам неудачливых Бендеров.

Что вообще произошло на сборах?

«Уфа», «Амкар» и «Крылья Советов» отправились на зимние сборы. Выбрали Кипр и Турцию, как и десятки других клубов со всей Европы. Нашли соперников, многие из которых – румынские команды, ведь они веселыми стайками бегают рядом. Поскольку даже в товарищеском матче нужен судья, во время зимних сборов в местах дислокации команд крутятся арбитры средней руки, бывшие и действующие – подрабатывают. Понятно, что рефери для тренировочных матчей тщательно не выбирают.

Берут того, кого организаторы представили профессиональным арбитром. Все надеются на качество услуг на курортах. Ведь кто мог подумать, что в товарищеских матчах возможно не просто предвзятое, а дикое судейство? Произошло нечто невообразимое. Назначены странные пенальти, добавляли по шесть-восемь минут к первым таймам, заставляли перебивать одиннадцатиметровые. Причем всего этого могло не быть, если бы о прошлой афере со ставками в Турции вовремя рассказали Платини и Блаттер. Но они молчали и знаете, где заканчивают карьеру – в спортивных судах.

Раньше встречались подобные случаи?

В мире не так много работающих способов обмана, а конкретно в футболе – еще меньше. Поэтому новая история удивительная, но можно найти один прецедент. В прошлый раз в Анталии в 2013-м обманщики сработали примитивно, но среди пострадавших тоже оказался российский клуб. Московское «Динамо» в феврале 2013 года сыграло в Турции контрольный матч со «Стяуа». Вот запись голов того поединка, ничего необычного:

Судил македонец, а помогали два парня, которые позже окажутся местными сельскими жителями. Да, все было настолько слабо организовано, что по бровкам во всех матчах с подставным македонским арбитром работали турецкие селяне. Причем у них за плечами был уже один поединок – 11 января того же года между бельгийским «Шарлеруа» и голландским «Венло». Тогда, по документам из суда, главный арбитр получил 25 тысяч евро за нужные свистки.

Во встрече «Динамо» бригаде арбитров крупно повезло – команды быстро забили два мяча, не пришлось придумывать пенальти, ставка сыграла. Но позже в результате международного расследования оказалось, что поединок москвичей, а также встреча австрийского «Граца» против «Стяуа», были под контролем у арбитра. Марьяна Стоянчевски – помощника главного судьи одного из финалов Кубка Македонии, поймали и судят. Именно он работал основным рефери на всех спаррингах. Два жителя Сингапура – Раи и Калра, оказались посредниками, передавали деньги и тоже задержаны.

Прокуроры утверждают, что 15 тысяч евро рефери получил за игру «Динамо». Меньше обычного, поскольку там удачно совпало, голы пришли сами. И больше денег, 27 тысяч евро – за матч «Граца» и «Стяуа». Видать, пришлось свистеть в нужный момент. Обвиняемые посредники в таких случаях обычно признают вину, ведь в Сингапуре суровые законы. И уровень коррупции ниже, чем в среднем по Азии. Поэтому часто мафия использует соседний Китай для темных дел. Но если арбитру досталось 67 тысяч евро в прошлом, можно представить современный общий объем ставок. А что же мы увидели в 2017-м году?

Кто пострадал от свежих свистков?

Польский клуб «Погонь», а также упомянутые изначально клубы РФПЛ. Все оказались жертвами предполагаемых аферистов. Невольными участниками – так даже правильнее, поскольку футболистами, если верить румынским СМИ и прокурорам, задержавшим фигурантов дела, манипулировали для получения финансовой выгоды.

Посмотрите, что арбитр творил в игре «Погони» и румынской «Астры» - команды из плей-офф Лиги Европы, на секундочку. Назначены два дивных пенальти – на видео начиная с 1:09 и 1:55. Обратите внимание, что дважды бьющие футболисты (игроки сборной Румынии, к слову) саботировали удар – один катнул мяч вратарю, другой пробил мимо ворот. А потом их польский коллега ответил тем же:

К сожалению, представители российских клубов не всегда могли поступить так же, поскольку ставили пенальти в их ворота. Явно испортили настроение Сергею Семаку и игрокам «Уфы». Посмотрите цирковой эпизод с назначением пенальти на ровном месте, а потом на приказ перебить, когда румынский футболист не смог переиграть вратаря:

«Уфе» заявили позже, что судья – киприот. Это важная деталь.

Дальше перемещаемся к поединку «Крылья Советов» - «Пандурий», которые многие зря не заметили и не включают в общий список. Тоже румынский соперник, и хотя национальность арбитра выяснить не удалось, но не удивимся, если он тоже «киприот». Ведь обратите внимание, как рефери хотелось увидеть два гола до перерыва – пенальти были назначены на 41-й и 43-й минутах, на видео на 2:20 и 2:50. Как легко догадаться, разглядеть нарушения правил не представляется возможным:

Продолжение следует, теперь уже пермяки страдают – Гаджиев попадает на того же судью, что работал на игре «Уфы». И после матча удивляется, что в ворота «Амкара» назначают пенальти за фол за штрафной площадью, а потом за нарушение правил на… вратаре. Хомич, к слову, в первый раз второй пенальти парировал, но арбитр приказал перебить. Первый одиннадцатиметровый – начиная с 1:15 на видео, второй – начиная с 2:20, оба случая клинические:

После такого судейства возможен диалог из фильма «Брат-2»:

- Что-то арбитр мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный… Одно слово – румын.

- Так он болгарин.

- Да? Какая разница?

А разница есть, ведь рефери всех этих матчей представлялись словенцами, турками и болгарами, хотя на самом деле, как удалось выяснить румынской газете «Sporturilor», из краев Влада Цепеша.

На что рассчитывали румынские ловкачи?

На то, что их никто не узнает, ведь это средней руки арбитры. Думали, их пенальти на сборах не заметят. В двадцать первом веке? Когда матчи на сборах не транслируют только по прямому указанию наставника? Бердыев, например, прячет «Ростов» от глаз будущих соперников по Лиге Европы. Но даже у ростовчан есть обзоры матчей, пенальти нам бы показали точно. Видеозаписи контрольных поединков «Погони», «Уфы», «Амкара» и «Крыльев Советов» всем в мире доступны.

И румынские журналисты смогли идентифицировать участников предполагаемой аферы. Оказалось, что рефери не те, за кого себя выдавали, что само по себе странно. Речь о судье Дане Петре, который издевался над «Уфой» и «Амкаром». И об арбитре третьей румынской лиги Кристиане Катанэ, который ради судейства в матче «Астры» и «Погони» сменил имидж – сбрил волосы на голове и отрастил бороду. Но его узнали, как и других рефери, ведь были ассистенты, которые старались не замечать офсайды, когда было выгодно. А иногда сами махали флажками перед пенальти.

Трудно поверить, что румынские футболисты не вычислили румынских же арбитров. Те ведь вели переговоры между собой, могло проскочить знакомое слово. Но наше дело - рассказать историю, а обвинениями занимаются румынские власти. Обещали разобраться, ведь позор на весь мир. И большой плюс ставим «Астре» - румынской команде, которая отказалась реализовывать пенальти, в отличие от коллег. С другой стороны, есть вопросы к организаторам матча. Оказалось, что речь о киприоте, который близок к Джиджи Бекали – владельцу «Стяуа», осужденному за мошенничество, футбольную коррупцию и злоупотребление властью. Хорошие люди, отличная компания.

Стоит ли российской стороне реагировать?

Пока пишут лишь об официальной реакции румынских футбольных властей, поскольку арбитрам нельзя работать за рубежом, не получив разрешения. Тем более, под чужими именами. Ловят своих детей лейтенанта Шмидта. Но что мешает со стороны РФС или РФПЛ подтолкнуть к решению глобальной проблемы, которая затрагивает не только российские клубы? Тем более, на Кипре и в Турции московские гости не чужие, знают нужных людей. Известно, что время от времени на сборах появляются арбитры, которые пытаются подтасовать результаты матчей. Предполагается, что они зарабатываются на ставках.

Причем тут дело не столько в обмане букмекеров. Если неизвестная контора из Китая принимает огромную ставку на два пенальти до перерыва в матче «Крылья Советов» - «Пандурий» за пять минут до конца первого тайма, то ей плевать на риск. Ей нужно передать огромные деньги из рук в руки. Один из методов отмывания средств там, где нет так называемых «центров конвертации»? Хороший вопрос для Интерпола. Но с учетом будущего чемпионата мира, того, как активно обсуждаются темы договорных матчей в Восточной Европе, и сколько раз рядом с фамилией Мутко было слово «скандал» в последнее время, участнику исполкома ФИФА от РФ хорошо бы поднять в разговоре с Инфантино вопрос о судействе на сборах. Ведь клубы РФПЛ явно обманули.

Как поступать, если арбитр «чудит»?

Советуем российским клубам поучиться у «Астры» и «Погони», не доверять третьей стороне слепо и без проверок. Во-первых, если в Турции румынский арбитр представился турком, его любой мальчишка из отеля проверит за пять секунд. Во-вторых, зачем реализовывать пенальти, если они бредовые? Это уже вопрос к румынским футболистам, с их стороны не заметили следования правилам «честной игры». В-третьих, надо уводить команду с поля, если начинается откровенный цирк – репутация дороже издержек, даже если подписали контракт на матч. Хотя вряд ли кто-то в своем уме согласен на пункт о компенсации в случае срыва товарищеской игры.

В-четвертых, на сборах есть не только румынские соперники и уж точно не помешают российские арбитры. К слову, изменения уже внесены, названные клубы не будут доверять будущие матчи первым встречным. Беда научила, но такое ощущение, что некоторым командам мало других скандалов – в список подозрительных попал также поединок «Урала» и «Астры», где румынам удалось забить три гола после перерыва. Остальные команды стали жертвами строго решений рефери, причем необъяснимых правилами футбола. История вызывает не только смех, но и гнев – в двадцать первом веке такое творят в европейском футболе. И как после этого верить, что невозможен подкуп арбитра азиатами в ЛЧ или на ЧМ?

Кто-то обвиняет российские клубы?

Нет, обсуждают действия странных арбитров. По «Уфе», «Крыльям Советов» и «Амкару» никаких заявлений нет. И не может быть, поскольку заметно, что футболисты удивлены действиями как арбитров. Более того, пенальти «рисуют» в ворота клубов РФПЛ. Озадачивают только решения отдельных румынских игроков серьезно подходить к исполнению странных пенальти. Но очень плохо, что никому не известные арбитры из Румынии не боятся крутить-вертеть именно в матчах представителей России. Это вопрос международного футбольного авторитета. Обманщики не всех считают подходящими для афер. Поэтому нужно показать четкую позицию и дать отпор. Нельзя быть теми, кто терпит. Ведь румынские СМИ обвиняют и арбитров, и организаторов матчей, которым россияне щедро заплатили за гостеприимство.

Не хочется оскорблять замечательно прописанного литературного героя Остапа Бендера сравнением с нелепыми румынами, которые представляются турками, словенцами и болгарами, ведь тут горе-аферисты, быстро раскрытые и совсем не обаятельные. Даже пенальти толком назначить не смогли. Но в будущем хорошо бы российским клубам так себя поставить, чтобы подобные персонажи их обходили десятой дорогой, боялись связываться. «Уфа», «Амкар» и «Крылья Советов», отдав несколько сотен тысяч евро за организацию сборов на Кипре и в Турции, оказались в центре чужой игры. Ничего приятного в роли одной из невинных жертв аферистов нет. Пока радует лишь то, что румыны сообщили о задержании фигурантов дела. Определенно насмешили футбольный мир, теперь пора на скамью подсудимых?