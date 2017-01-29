​В чем Месси превзошел Роналду

«Бетис» переигрывал «Барселону», но на несправедливо отмененный гол каталонцев смог отреагировать капитан Лионель. О новой задаче Месси – на «Соккер.ру».

Судьи и Энрике ломают «Барселону»

Арбитры часто ошибаются в играх «Барселоны». Говорили обо всех заметных эпизодах, но не было такого момента, как с «Бетисом». Андалусийцы выигрывали 1:0, каталонцы забили чистый мяч, но судьи не заметили, что круглый явно пересек линию. «Барселона» потеряла не три очка, а только два, благодаря голевой передаче Месси. Для него это 224-й ассист в карьере. Недурно для голеадора.

Но все-таки нельзя отрицать, насколько каталонцы плохо смотрелись именно тактически. Получается, хуже арбитров в этом сезоне у «Барселоны» только Луис Энрике? И когда на поле нет Иньесты, когда некому подстраховать опорную зону в стиле Бускетса, выручить команду может один человек – тот, у которого в последнее время новая роль на поле в футболке испанского клуба. Роль спасителя, Хави, Иньесты и Пирло со штрафными в одном флаконе.

Показатель, где Месси лучше Роналду

В плане тактики Лионель объемнее, чем Криштиану. Мы знаем, чем будет заниматься Месси в ближайшие годы – продолжит создавать голы, экономя силы и меняя позицию. Но что будет с нападающим Роналду, когда уйдет физика? Трудно сказать. Думаю, многие читали ответ Дель Пьеро на вопрос о выборе между ними. Алессандро ловко выкрутился, заявив, что это как выбирать между папой и мамой. Но мы говорим не о любви, а об игре в футбол и о тактике. И тактически Роналду по количеству позиций, которые может занять без потери эффективности, уступает Лионелю.

Молодой Месси вспахивал правый фланг, не смещался в центр так часто, шел вперед. Но в штрафную площадь, как позже, не влезал. Молодой вингер Роналду играл на фланге, старый нападающий Криштиану – там же. В центр Криштиану ходит только за голами. И ничего не изменится, даже если сделать его чистым нападающим. В сборной Португалии пытались, получалось скверно. У звезды «Реала» есть четкая привязка к его игровым привычкам, альтруизмом на поле не страдает. У португальца много голевых передач, но они вынужденные. Роналду суммарно реже создавал голы другим, чем Месси, хотя и старше. Все потому, что пасует, если сам не сможет ударить. Его график голевых передач по сезонам скромнее, чем у Лионеля, и общий счет – 227:199 в пользу аргентинца.

Месси, безусловно, тоже играет так, как ему удобно. Но может быть ложным нападающим, работать в центре и довольно глубоко. Так глубоко, как Криштиану не сможет нырнуть в силу игрового эгоизма. И поскольку нам актуально текущее положение дел, то надо разведать, почему Месси стал плеймейкером «Барселоны»? По личному желанию или вынужденно из-за проблем команды? Ведь представить Роналду в роли Модрича и Крооса сложно, а вот из Лионеля, который многое перенял у Иньесты и Хави, когда учился делиться голевым печеньем с коллегами, может получиться созидатель предпоследних передач, которым аргентинец будет мечтать стать, потеряв выносливость.

Позиция Лионеля в новом году

Месси работает четко за линией нападения, чего не было раньше на постоянной основе, лишь по обстоятельствам. Причем настолько очевидно располагается именно за спиной у Суареса, что даже тепловые карты его перемещений в разных матчах похожи друг на друга, как две капли воды, независимо от класса соперников, счета и хода поединков с «Вильярреалом», «Эйбаром» и «Бетисом»:

Также полезно рассмотреть карту передач Месси в последнем поединке. Хотя они в каждом поединке в 2017 году похожи. Пятьдесят пасов против «Бетиса», и ни одного из пределов штрафной площади. Месси почти не заходит в чужие владения в последнее время, то есть не может забить мяч из штрафной площади. Превращение аргентинца в плеймейкера подтверждено документально:

Разумеется, Месси и раньше нырял за мячами, он любит проходы к чужим воротам. В его карьере есть сто мячей, забитых после того, как сам отдал пас автору будущей голевой передачи. По этому показателю Месси опережает Роналдо, Роналду, Анри и компанию более чем в пять раз, поскольку у него особая манера игры. Протащить мяч - сыграть в короткий пас – забить. Сотня созданных для самого себя голов смотрится веским доказательством непохожести:

При этом парадоксально, что Месси по-прежнему чаще Суареса и Неймара бьет по воротам. А по голевым передачам не лучший в Ла Лиге или в команде. Доказательством перехода Лионеля еще глубже по схеме также является статистика по ключевым передачам – то есть тех, после которых напарник нанес удар по воротам. По этому пункту Месси заметно уступает Неймару. Но догадайтесь, кто выводил на передачи бразильца? Иньеста и Месси. Также аргентинец реже идет в дриблинг, чем раньше – еще одно доказательство, что играет глубже, за спиной меньше людей для подстраховки, опаснее обводить.

Когда Месси бесполезен?

Когда на поле нет и Бускетса, и Иньесты – двух углов старого треугольника с Хави. Лионель хорош на позиции по центру и чуть правее, когда у него есть за кого зацепиться короткими передачами. Денис Суарес скатывается к подстраховке защитников. Туран идет вперед за голами и теряет мяч чаще, чем Иньеста, если занимает позицию Андреса. Ракитич точно не опорный полузащитник, как и Гомеш. Месси рядом с таким вариантом напарников не показывает ничего невероятного. С «Бетисом» выжал голевую передачу, но немножко повезло:

Месси во имя титулов надо охранять. Не может играть интенсивно, всегда нужны паузы. И не хочет выполнять черновую работу – тут уже скорее лень, чем неумение. Ведь был недавно сезон, в котором Лионель из атакующих игроков собрал больше всех отборов на групповом этапе ЛЧ. Тогда было десять штук, сейчас всего пять. Причем у рекордсмена Головина из ЦСКА 16 отборов в четырех матчах, то есть Месси более чем в три раза слабее, играя против «Селтиков». Если нет рядом жесткой физической подстраховки или умного Иньесты, который поможет промежуточным пасом – порой получаются невзрачные или ужасные матчи. Хотя всегда может быть гол из ничего, который слабо влияет на заключения по тактике.

Месси сильнее как плеймейкер?

Не лучше ли использовать его справа в атаке в более привычной роли? Ведь с одной стороны, Лионель гениально выбирает позицию в центре. Один в один обыграет почти всех. Атаковать вторым темпом для него не в новинку. Технически объяснять плюсы глупо – придумает голевую «стеночку», пас может отдать. Но есть ряд противопоказаний, ведь любое сильное лекарство – а Луис Энрике просит найти ему именно лекарство от последних игровых проблем команды, может быть ядом, если не следовать инструкции. Если Неймар и Суарес в позиционной атаке буквально бегут, как против «Бетиса», то Месси идет пешком. Именно идет, не трусцой перемещается. В таком случае команда завязывает игру на гениальном игроке, но не на атлете, который на плечах занесет к победе.

«Барселону» с Месси в центре можно перебегать. Тем более что его место справа в атаке никто не занимает, а сменщики Алвеса в обороне не тянут. Без мяча каталонцы далеко не идеальные, что доказывают 17 ударов «Бетиса» по воротам тер Штегена. 17 против 10 у «Барселоны». Поэтому так часто вспоминают Иньесту, когда его нет. С ним на поле появляется треугольник «Неймар – Иньеста – левый защитник». Тогда и Жуниор появляется на горизонте. Ведь если бразильца не отрезать от Месси тактически стеной Иньесты, то будет так, как против «Бетиса». Все сыграли так себе, даже Лионель. Никто в здравом уме не потребует от него всегда разрушать – только силы тратить, пусть «челядь» батрачит. Но от Месси требуется того прессинга, что был при Гвардиоле, а его нет. И виноват тренер, а не футболист.

Почему Энрике бездействует?

«Барселона» в первых ста матчах Луиса Энрике сыграла мощнее, чем в ста первых поединках Кройфа или Гвардиолы. Перевес был по всем показателям. Статистика впечатляла, но смущала зависимость от тройки в нападении. И когда Месси пришлось перейти в центр, а Неймару надо было найти новую позицию – очевидно, что на фланге ему тесно и он слабее, чем был, Луис Энрике растерялся. Поэтому единственный полезный Луис в современной «Барселоне» – Суарес.

Плохо, когда игроки вынуждены тренировать. Иньеста ведь играющий наставник в текущем сезоне. Когда Андрес на поле – видим рисунок игры, не может выйти – будет такой матч, как против «Бетиса». Судорожный, сумбурный футбол с плохими завершающими ударами. И с игрой вдевятером при прессинге, поскольку Неймар тоже не отбирает мяч. Лионель на позиции чистого плеймейкера делает «Барселону» победителем, но создает громадный риски, команда открыта к контратакам и к обстрелу издали.

Месси сможет быть как Иньеста?

Каталонцы с Лионелем в центре в последнее время или легко выносят не готовых соперников, или мучаются долго и нудно. Ведь если Месси не на пике формы, то не может быть одновременно голеадором и автором самых умных передач. Также очевидно ломается систему прессинга. Другими словами, сам по себе аргентинец стал лучше ассистировать, отдавать предпоследние передачи атак, вообще щедрый – голевые передачи при Энрике случаются чаще, чем при Виланове и Гвардиоле. В этом сезоне тенденция сохраняется, Месси создает неприлично много моментов, но в завершающей фазе игры его напарники не всегда хороши:

При этом обратите внимание, где сам Месси. На позиции Хави с Иньестой. Но ему не стать работающим связующим звеном, если не будет вокруг подстраховки и физической защиты. Месси ведь странный индивидуалист, всегда сам по себе, но одновременно требует соответствия от напарников. Наверное, лучше всего его футбольную природу описывает рассказ одного из бывших тренеров, Карлоса Маркони: «Месси любил шоколадное печенье в детстве, я давал ему по одному за каждый гол ногой, и два – за гол головой. Тогда Лионель обыгрывал всех соперников, подбрасывал мяч в воздух и головой забивал в пустые ворота. А затем хитро смотрел и показывал – с тебя два печенья».

Месси это всегда щепотка наивности. И черная дыра, которая поглощает старое и создает новое. Но ее может заполнить только большой тренер на пике кондиций. Возможно, в этот раз Сампаоли из «Севильи», тоже аргентинец. Ведь у испанца Луиса Энрике не получается. Хотя как раз сам Лионель сейчас готов создавать неприлично много моментов, забивать мячи, выгрызать мяч. Причина простая – «Золотой мяч» хочется, как то шоколадное печенье. Наступает особенный момент в карьере нападающего, окончательно взрослеет, меняется, даже свадьбу в тридцать лет сыграет. И символично, хотя одновременно грустно, что на днях ушел из жизни первый наставник Месси. Забивака Лионель отошел в мире воспоминаний вместе с первым учителем? Возможно, но очевидно, что обновленный игрок окончательно родится, когда у «Барселоны» появится тренер, который знает, как заново выстроить всю командную игру. Месси и Суарес тащат вперед, выручают, но не будет сильной общей работы весной – не будет значимых трофеев. Лионель готов к вызову и переменам. Но готов ли Энрике?