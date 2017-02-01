«Спартак»: коротко – о главном

Первый сбор «Спартака» в ОАЭ завершен, и хотя Массимо Каррера собирается решать главные задачи подготовительного периода в Испании, «Соккер.ру» подметил кое-что интересное.

Главная особенность сборов «Спартака» - малое количество контрольных матчей, изначально в календаре значилось всего четыре встречи, но уже в ОАЭ Каррера попросил найти еще одного противника, так его команда сыграла против второй команды словацкой «Жилины» и выиграла 5:1. Не исключено, что и на следующих сборах Массимо увеличит количество «товарняков», если это потребуется. При этом очевидно, что основная работа «Спартаком» проводится за закрытыми дверями, не исключено, что малое количество товарищеских встреч является следствием того, что итальянский специалист до старта чемпионата России не хочет раскрывать всех своих карт соперникам. Кто знает, что зреет на закрытых тренировках «красно-белых»? Пока же поговорим о том, что удалось подсмотреть.

Почти без травм

Первый сбор «Спартака» обошелся без серьезных неприятностей. Главное происшествие – травма молодого Дениса Кутина, полученная на тренировке в столкновении с Ильей Кутеповым. У Кутина сотрясение головного мозга и повреждение ключицы, его коллега отделался легче, но в игре с «Копенгагеном» тренерский штаб решил его поберечь, как и Промеса, у которого небольшая мышечная травма. Она не должна помешать голландцу в полную силу включиться в работу на следующем сборе. Боккетти и Зе Луиш трудились в общей группе с незначительными ограничениями и в спаррингах тоже участия не принимали, это следствие перенесенных травм в конце прошлого сбора, но в Испании оба будут вовлечены в подготовительный процесс на 100%. И, наконец, Таски – единственный, кто занимался по индивидуальной программе. У немецкого защитника повреждение связок колена, операция ему не потребовалась, Сердар проходит консервативное лечение, а его возвращение в общую группу запланировано на начало марта.

Новички: адаптация без проблем

Новичкам нужно пройти адаптацию в двух плоскостях: во-первых, в игровом плане, во-вторых, влиться в коллектив. О последнем можно судить по репликам из интервью и совместным снимкам, и как будто бы все хорошо. Селихов влился во вратарскую бригаду и с уважением относится к старшим. Джикия по понятным причинам попал под опеку Джано, Самедов вряд ли чего-то будет стесняться в своем возрасте, к тому же, многих знает по сборной. А Луис Адриано был с распростертыми объятиями принят в португалоговорящую гильдию (Зе Луиш, Фернандо, Маурисио). Теперь о футболе.

Селихов. Александр сыграл по тайму в каждом из контрольных матчей, в обоих случаях не пропустил, и если «Жилина» даже не пыталась огорчить новичка «Спартака», то против «Копенгагена» Селихов несколько раз уверенно сработал на выходах и совершил красочный сэйв, пусть секундой позже и выяснилось, что противник бил из офсайда.

Джикия. Два матча от звонка до звонка, в партнерах были Кутепов и Маурисио. Главное открытие – Георгий владеет первым пасом, что не бросалось в глаза в «Амкаре», во взаимодействиях и понимании командных маневров должен прибавлять, на что требуется время.

Самедов. 2017 год Александр начал в футболке клуба, который его воспитал, и на левом фланге атаки, где чувствовал себя некомфортно. Далее играл справа и даже отметился голом, но Массимо Каррера, наверное, продолжит эксперименты с позицией Самедова, потому что в атаке станет тесно после возвращения в строй Промеса и Зе Луиша.

Луис Адриано. Хотя и приехал из «Милана», к сборам подошел в худшей форме, чем партнеры, выполнявшие индивидуальные программы в отпуске, однако делает все необходимое, чтобы набрать кондиции. Забил по голу в каждом из контрольных матчей, что должно прибавить ему уверенности, оставил хорошее впечатление по движению и сбалансированности индивидуальных действий с командными задачами. Пока приведение Луиса Адриано в чувство идет по плану.

Аутсайдеры: Мельгарехо и Давыдов

Два футболиста из числа тех, кого выпускал на поле Массимо Каррера, просятся «на выход». И если Давыдов немного поднял свои акции, соорудив с помощью защитника «Копенгагена» победный гол в противостоянии с датским чемпионом, то парагваец, как кажется, уже не будет для «Спартака» никем, кроме обузы. Да, в игре против «Жилины-2» он отдал две результативные передачи – уровень соперника позволял и не такое, но при этом виноват в пропущенном голе и допустил массу нелепых ошибок. Против «Копенгагена» запомнился выдающимся пасом (мяч пришел в точку, в радиусе 40 метров от которой не было ни одного спартаковца) и серией потерь. А самый показательный, на мой взгляд, момент случился уже после финального свистка: пока вся команда участвовала в заминке с тренером по физической подготовке, Лоренцо продолжал захватывающую беседу со своим соотечественником Сантандером и только через пару минут обмена любезностями соизволил присоединиться к упражнению. Учитывая возросшую конкуренцию в группе атаки с приходом Луиса Адриано и Самедова, с Мельгарехо логично расстаться при первой же возможности.

Никаких намеков на 3-4-3

Одной из популярных теорий в среде болельщиков и журналистов стал зимний переход «Спартака» на схему 3-4-3 – ту самую, которая помогает лидировать в АПЛ другу Массимо Карреры Антонио Конте и его «Челси». На самом деле «парк» центральных защитников «красно-белых» не увеличился: Джикия пришел, Пуцко ушел в «Уфу». Только если Александр был стабильно пятым по рангу после Кутепова, Боккетти, Таски и Маурисио, то Георгий собирается оспорить право котироваться выше. Между прочим, три из пяти центрбеков не смогут сыграть против «Краснодара» в первом туре после возобновления сезона: Маурисио и Джикия перебрали желтых карточек, а Таски в начале марта только начнет тренироваться без ограничений. Так что к здоровью Кутепова и Боккетти должно быть повышенное внимание, иначе может возникнуть проблема.

Ключевой Фернандо

Даже первые контрольные матчи «Спартака» в новом году напомнили о том, что бразильский полузащитник – системообразующее звено в команде Карреры. Конечно, Промес и Зе Луиш (а в перспективе и Адриано) могут блистать ярче, Глушаков старается не отставать, а против «Жилины» и «Копенгагена» классно проявили себя Попов и Джано, но речь не о локальных достижениях, а о роли. Отсутствие любого, даже Промеса, можно пережить, а вот без Фернандо «Спартак» будет совсем другим. Бразилец начинает атаки длинными передачами, причем уже традиционно оттягивается на одну линию с защитниками, чтобы иметь лучший обзор, он же останавливает вражеские атаки, часто – в зачатке, за счет чтения игры, руководит прессингом и расставляет партнеров вокруг себя.

Потенциально проблемные позиции

Если на Боккетти и Кутепова нужно молиться накануне матча с «Краснодаром», то для Комбарова и Ещенко спартаковцам следует попросить избавления от травм, дисквалификаций и сглаза на всю оставшуюся часть сезона. Макеев, Кутепов и Гулиев не смогут адекватно заменить крайних защитников, если кто-то из них выйдет из строя. Тут скорее надежда на уже признанного универсала Зобнина. Но это заплатка, а по большому счету клуб, который борется за чемпионство и хочет пробиться в Лигу чемпионов, не имеет права так рисковать. Не удивительно, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Вячеслава Караваева и даже создает слухи о Марио Фернандесе – не зимой, так летом москвичам нужны покупки на фланги обороны, особенно с учетом возраста Ещенко (33 года) и Комбарова (30 лет).