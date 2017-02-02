Дорогой Фрэнки. 7 эпизодов из карьеры Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард объявил о завершении футбольной карьеры в 38 лет, и «Соккер.ру» считает необходимым проводить знаменитого полузащитника со всеми полагающимися почестями.

Переход из «Вест Хэма» в «Челси»

Рано или поздно это должно было случиться. Фрэнку нужно было пойти своей дорогой, чтобы не остаться на всю жизнь «джуниором» и обречь себя на вечные сравнения со знаменитым отцом, который 18 лет защищал цвета «Вест Хэма». Когда потомственный «молотобоец» начинал карьеру, тренером ВХ был его дядя Харри Реднапп. Никакого давления на юношу, не так ли? Хуже всего, что поначалу Лэмпард-младший не слишком выделялся, и болельщики свистели в его адрес, обвиняя семейный подряд в протекционизме. Это потом Фрэнки разойдется, а его голы помогут «Вест Хэму» подняться на пятое место в чемпионате – высшее достижение с момента основания АПЛ. Взаимоотношения Лэмпарда с «молотобойцами» полны упреков: сначала фанатов не устраивали футбольные качества, а в 2001 году Фрэнку доставалось за недостаток патриотизма. К моменту его перехода в «Челси» за 11 миллионов фунтов «Аптон Парк» уже покинули его отец, дядя Харри и друг Рио Фердинанд. 23-летний полузащитник тоже отправился за новым вызовом – в другую часть Лондона.

Первое чемпионство и «Серебряный мяч»

К приходу Моуриньо на тренерский мостик «Челси» Лэмпард подготовился обстоятельно и под руководством португальца выдал свой первый из серии блестящих сезонов. 19 голов, 20 результативных передач во всех турнирах и первый по-настоящему внушительный титул в карьере. Но Фрэнк не просто стал чемпионом Англии в 2005 году, он добился статуса мировой футбольной знаменитости. Лэмпарда назвали лучшим игроком АПЛ и Англии по всем возможным версиям, а в мире он уступил только Роналдиньо, оставшись вторым в голосованиях за «Золотой мяч» и приз лучшему футболисту года ФИФА. Это последний случай, когда в тройке лучших игроков планеты находилось место англичанам (третьим в гонке за «Золотым мячом» стал Стивен Джеррард).

Футбол на фоне утраты

14 апреля 2008 года Пэт Лэмпард, маму Фрэнка, госпитализировали с диагнозом «пневмония». Через десять дней ее не стало. Авраам Грант не давил на Лэмпарда, предоставил ему самому решать, когда он будет в порядке, чтобы вернуться на поле. Три поединка АПЛ Фрэнки пропустил, но принял решение играть против «Ливерпуля» в ответном полуфинале Лиги чемпионов. И не просто сыграл, а стал одним из тех, кто затащил «Челси» в финал. На 8-й минуте овертайма полузащитник реализовал наверняка самый памятный пенальти в своей жизни. Он сделал все, чтобы взять верх над МЮ в Москве, где забил и с игры, и в послематчевой серии, но победа, которую Фрэнк посвятил бы Пэт, предательски ускользнула от него и от «синих».

Победа в Лиге чемпионов

Пройдет четыре года, и Лэмпард поднимет над головой Кубок чемпионов. По пути в финал он забил важнейшие голы с пенальти в ворота «Наполи» и «Бенфики», а в решающей схватке с «Баварией» вновь пришлось участвовать в послематчевой «лотерее». Мата бил первым у «Челси» и не смог переиграть Нойера, в то время как немцы были точны в трех своих первых попытках. Переломным оказалось именно попадание Фрэнка: после него не забил Олич, а Швайнштайгер следующим ударом и вовсе послал мяч в штангу.

Гол-призрак в матче с Германией

Со сборной Англии Лэмпард не добивался больших побед, хотя и отдал «Трем Львам» все, что мог. За 15 лет Фрэнк принял участие в 106 матчах в футболке национальной сборной (делит с Бобби Чарльтоном 7-е место среди гвардейцев за всю историю) и забил 29 голов (9-е место среди бомбардиров всех времен). Самым памятным эпизодом стал незасчитанный гол Лэмпарда в 1/8 финала чемпионата мира в ЮАР. Английский полузащитник сделал счет 2:2 в противостоянии с немцами, но это не нашло отражения на табло. В итоге, Германия выиграла 4:1.

Голы-фантомы. Были или не были?

Рекордный гол за «Челси»

11 мая 2013 года произошло знаменательное события для Фрэнка Лэмпарда и истории «Челси». Полузащитник забил два мяча в ворота «Астон Виллы» в выездном матче АПЛ, и эти голы стали 202-м и 203-м для него в футболке лондонского клуба. Таким образом, Фрэнк побил «вечный» рекорд результативности «Челси», установленный в 60-е годы XX века Бобби Тэмблингом. Проведя еще один сезон на «Стэмфорд Бридж» Лэмпард установил планку для соискателей звания лучшего снайпера в истории «синих» на отметке в 211 голов. Потребовалось 648 матчей, чтобы забить их. Потрясающая результативность, если учесть, что речь идет не о форварде.

Гол в ворота «Челси»

Такого просто не бывает! Летом 2014 года «Челси» простился со своей легендой, после чего Лэмпард подписал контракт с «Нью-Йорк Сити», клубом-побратимом «Манчестер Сити», который должен был начать выступления в МЛС только в 2015 году. В связи с этим Фрэнк на правах аренды присоединился к «горожанам», а уже в сентябре, во втором своем матче в составе «Ман Сити» встретился с «Челси». И это было эпично! Фрэнк вышел на замену на 78-й минуте, а на 85-й установил окончательный счет матча – 1:1, не дав «синим» одержать победу. С аналогичным результатом завершилась встреча второго круга на «Стэмфорд Бридж», в которой Лэмпард тоже принял участие. Таким образом, Фрэнк не проиграл «синим» в их чемпионском сезоне, защищая цвета другой команды.