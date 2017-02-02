Игроки «Бетиса» поддержали Зозулю

Футболисты «Бетиса» выступили с обращением в поддержку нападающего севильцев Романа Зозули, чья аренда в «Райо Вальекано» сорвалась из-за ультрас «пчел», которые заподозрили украинца в ультраправых взглядах и нацизме.

В своем обращении игроки выразили возмущение последними событиями вокруг Зозули, а также отметили, что его профессионализм и поведение в «Бетисе» всегда были образцовыми. Футболисты севильцев осудили обвинения в сторону Зозули и выразили надежду, что Федерация футбола Испании сможет защитить игрока.

«Все должны подумать о том, как легко нанести вред без причины. Выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все - Зозуля», — также говорится в обращении игроков.

Добавим, что украинский нападающий не сможет до лета играть ни за «Бетис», ни за любой другой клуб, потому что уже дважды менял команду. По ходу сезона он был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано».