Энрике: «„Барселона“ хочет выигрывать все турниры»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу своей команды в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Эркулесом» (7:0):

«Мы знали, что они будут играть примерно так же, как в первом матче, оставляя многих игроков за линией мяча, из-за чего нам было трудно находить пространство. Но мы сохраняли концентрацию и создавали моменты через владение мячом. Этот матч может дать толчок многим игрокам нашей команды.

Против команды, которая играет так компактно, мы хотели „расширить“ поле, поэтому я сказал крайним защитникам играть выше. В первом тайме мы отлично контролировали мяч, чем вымотали соперника. Во второй половине мы получили больше пространства и создали больше моментов. Мы амбициозная команда, и мы хотим выиграть все турниры».