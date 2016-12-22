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Долг «Динамо» без учета кредитов - 806 млн рублей

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Динамо М
Вчера, 18:50 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о плачевном финансовом состоянии московского клуба.

«Текущая задолженность „Динамо“ - 806 миллионов рублей. Это без учета кредитов.

Центральный совет, так же как и клуб, обременен долгами. 31 января мы должны будем либо отдать за долги здание общества „Динамо“, либо продать. Но продажа будет по той же цене, что и сдача. Продажа будет не ВТБ, а другому банку.

„Динамо“ принадлежат только база в Новогорске и футболисты».

Владельцем ФК «Динамо» является банк ВТБ, которому принадлежит 74 % акций клуба. Сейчас обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО «Динамо» за символический рубль. По словам Стржалковского, окончательное решение по данному вопросу будет принято 29 декабря.

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