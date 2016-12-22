Долг «Динамо» без учета кредитов - 806 млн рублей

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о плачевном финансовом состоянии московского клуба.

«Текущая задолженность „Динамо“ - 806 миллионов рублей. Это без учета кредитов.

Центральный совет, так же как и клуб, обременен долгами. 31 января мы должны будем либо отдать за долги здание общества „Динамо“, либо продать. Но продажа будет по той же цене, что и сдача. Продажа будет не ВТБ, а другому банку.

„Динамо“ принадлежат только база в Новогорске и футболисты».

Владельцем ФК «Динамо» является банк ВТБ, которому принадлежит 74 % акций клуба. Сейчас обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО «Динамо» за символический рубль. По словам Стржалковского, окончательное решение по данному вопросу будет принято 29 декабря.