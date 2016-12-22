Долг «Динамо» без учета кредитов - 806 млн рублей
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о плачевном финансовом состоянии московского клуба.
«Текущая задолженность „Динамо“ - 806 миллионов рублей. Это без учета кредитов.
Центральный совет, так же как и клуб, обременен долгами. 31 января мы должны будем либо отдать за долги здание общества „Динамо“, либо продать. Но продажа будет по той же цене, что и сдача. Продажа будет не ВТБ, а другому банку.
„Динамо“ принадлежат только база в Новогорске и футболисты».
Владельцем ФК «Динамо» является банк ВТБ, которому принадлежит 74 % акций клуба. Сейчас обсуждается возможность передачи этих акций ВФСО «Динамо» за символический рубль. По словам Стржалковского, окончательное решение по данному вопросу будет принято 29 декабря.
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P.S. Надеюсь, когда-нибудь в России все-таки появится настоящий профессиональный футбол, способный себя содержать без государственного участия всяких вэтэбэ, газпромов и прочих россетей, все чиновники, принимавшие решения о вливаниях, будут люстрированы, а сидящие на халяве клубы - вернут все до копеечки.
А по титулам в самостоятельной России у Динамо лишь один Кубок России в 1995-м. Всё. Как Торпедо, Терек, Ростов.
С долгами в ФНЛ не пускать!!!
С долгами в ПФЛ не пускать!!!
С долгами в чемпионат дворового футбола не пускать!!!
Пусть идут, устроятся на настоящую работу -- и отрабатывают всем Динaмoм, что кому должны.
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Закрытие банкрота станет хорошим уроком всем живым клубом.
Закрытие Динамо это торжество справедливости.
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А почему БЕЗ учёта кредитов?
Их что, спишут?
Кинут предыдущего спонсора, чтобы назанимать кредитов у следующего - и опять кинуть?
Мало того -- кредиты это ещё и нарастающие проценты по ним. Которые отдавать тем более нечем.
А потом Мутко и другие разные "эксперты" удивляются, почему наши клубы и сборная так плохо выступают. Чтобы пришли победы, надо провести чистку изнутри. Почему владельцы отмывают деньги и потом клуб находится на грани банкротства? С этим надо что-то решать. А Динамо я желаю успехов и желаю выбраться из долговой ямы