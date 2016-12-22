Джано рассказал о драке между россиянами и легионерами «Спартака» в 2011-м году

Полузащитник «Спартака» Джано вспомнил о выездном матче 2011 года с «Тереком», когда в перерыве поединка в раздевалке «красно-белых» началась драка стенка на стенку между россиянами и легионерами. К концу первого тайма москвичи уступали 0:2, но, видимо, потасовка пошла команде на пользу, ведь после финального свистка счет был 4:2 в пользу «красно-белых».

«Где я был в тот момент? Вышел из туалета – и тут заваруха… Нет, не присоединился. Участвовали человек восемь. В концовке тайма Пареха и Дима Комбаров не поделили, кому бить штрафной. Слово за слово, в раздевалке продолжили. И понеслось. С одной стороны русские, с другой – легионеры.

Кто кого? Ничья. Кулаками махали, бутсы летали, но никому по лицу не попали. Ребята быстро разняли.

Сами были в шоке, что в итоге выиграли тот матч. Кто-то сказал по дороге на поле: „Вон там надо драться, а не между собой…“. Вышли злые, заведенные – и разорвали „Терек“. В самолете Пареха с Комбаровым помирились, вместе отмечали победу».