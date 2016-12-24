«Днепр» может отправиться в первый дивизион
Сегодня, 11:23 | Источник: Sport.ua | Редакция: Дмитрий Кристя
ФИФА переведет «Днепр» в первый дивизион чемпионата Украины, если клуб не погасит долги перед бывшим главным тренером команды Хуанде Рамосом и его штабом до 19 января. Об этом рассказал генсек ФФУ Юрий Записоцкий.
«По жалобе представителей Хуанде Рамоса и его тренерского штаба ФИФА дала „Днепру“, мне кажется, последнюю возможность до 19 января погасить все долги. Если они не будут погашены, то на следующем заседании дисциплинарного комитета ФИФА, а именно - 31 января, будет решаться вопрос о переводе „Днепра“ в низший дивизион. Все очень просто».
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА лишил «Днепр» шести очков в чемпионате Украины.
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