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«Днепр» может отправиться в первый дивизион

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Днепр Дп, Рамос Хуанде
Сегодня, 11:23 | Источник: Sport.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

ФИФА переведет «Днепр» в первый дивизион чемпионата Украины, если клуб не погасит долги перед бывшим главным тренером команды Хуанде Рамосом и его штабом до 19 января. Об этом рассказал генсек ФФУ Юрий Записоцкий.

«По жалобе представителей Хуанде Рамоса и его тренерского штаба ФИФА дала „Днепру“, мне кажется, последнюю возможность до 19 января погасить все долги. Если они не будут погашены, то на следующем заседании дисциплинарного комитета ФИФА, а именно - 31 января, будет решаться вопрос о переводе „Днепра“ в низший дивизион. Все очень просто».

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА лишил «Днепр» шести очков в чемпионате Украины.

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