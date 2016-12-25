Миллер: «„Зенит“ сегодня – самый любимый клуб в России»
Сегодня, 19:18 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает «Зенит» самым популярным и самым успешным клубом России:
«„Зенит“ сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: „Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за „Зенит“, за страну“.
Мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Мы в седьмой раз подряд вышли в весеннюю стадию еврокубков – это футбольная вершина, которая неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы».
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Ему видно не рассказали,
что 15 миллионов- это лишь платящие за газ люди,
а остальные либо дровами топят, либо на электроотоплении.
Мясные давно превратились в середняка РФПЛ.
Может хватит уже пыжиться временно оказавшись каким то чудом в верху турнирной таблицы.
2 Зенит самый евро-титулованный клуб в России, обладатель кубка и супер кубка УЕФА (у ЦСКА только кубок УЕФА, а спартачек даже квалификационные раунды не проходит)
3 Продажа Зенитом Халка в Китай за 55 миллионов евро является самой рекордной для РФС
Но когда нибудь придется отвечать за все, и тогда господина миллера ждет холодный воздух Магадана. А так же самый лучший барак и самая любимая камера.
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А что за цифры-то?
Засвети.
И кто эту цифирь написал?
А спартачи пусть завидуют!
Столько чужих денег вбухивает в Зенит,а народ простой по прежнему обожает Спартак.
И это не изменить никогда.
Эта вершина недосягаема.