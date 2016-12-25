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Миллер: «„Зенит“ сегодня – самый любимый клуб в России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит
Сегодня, 19:18 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер считает «Зенит» самым популярным и самым успешным клубом России:

«„Зенит“ сегодня – самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: „Мы болеем за команду за любимую одну, мы болеем за „Зенит“, за страну“.

Мы продолжаем устанавливать российские рекорды на европейском уровне. Мы в седьмой раз подряд вышли в весеннюю стадию еврокубков – это футбольная вершина, которая неприступна. Наши конкуренты в России далеко позади. Чтобы достигнуть такого результата, должны пройти годы».

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