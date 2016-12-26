Гинер: «У ЦСКА нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег»

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что финансовые сложности не позволяют клубу хорошо усиливаться, что сказывается на результатах.

«Летом надо было более активно поработать на трансферном рынке, добавить в команду игроков. В связи с открытием стадиона, сделать это было сложно. Думаю, все знают, какой сейчас кризис, не только в нашей стране, но и в мире. Финансово распылиться и на трансферы, и на то, чтобы достроить стадион, было очень тяжело. Так что неудачное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это в большей степени вина клуба.

Уж не знаю, к сожалению или к счастью, у нас нет нефтяной трубы, выделяющей немерено денег. Наверное, мы в клубе уже привыкли к тому, чтобы, как барон Мюнхгаузен, самим себя вытягивать за волосы из болота. При этом многие годы стабильно держимся на уровне топ-клубов, практически всегда оказываемся в призерах. Уверен, что и в нынешнем сезоне ЦСКА продолжит борьбу за чемпионский титул. Сдаваться никто не собирается.

Если мы найдем футболиста, способного реально усилить команду, то возьмем его. Надеюсь, у нас это получится. Если нет, будем искать до лета. Повторю, речь идет именно об игроке, который бы смог нас усилить.

С нынешними ценами на мировом трансферном рынке конкурировать стало сложнее. Звезды стоят огромных денег. Плюс в Россию едут очень неохотно, выбирая заманчивые предложения, к примеру, от итальянцев или французов. Некоторые европейские клубы приобретены инвесторами из Китая или арабских стран, они закупают футболистов за большие деньги. Кроме того, на рынке появились китайские клубы, готовые выкладывать очень серьезные суммы. О финансовом состоянии представителей Английской Премьер-Лиги, полагаю, многие тоже прекрасно осведомлены».