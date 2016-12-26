Джорджевич: «„Зенит“ сделает всё, чтобы „Спартак“ не стал чемпионом»
Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал об амбициях команды в нынешнем сезоне.
«Амбиции самые большие. Выступление в чемпионате – наш приоритет. Однако мы не в лучшем положении, „Спартак“ в хорошей форме и имеет шанс выиграть титул впервые за 15 лет. Однако мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось. В Лиге Европы мы вышли в плей-офф без проблем, нас ждут матчи с „Андерлехтом“. Будет больше месяца на подготовку к этому противостоянию.
С болельщиками „Зенита“ у меня прекрасные отношения. Они нас поддерживают в каждой игре очень солидно. Я вижу, что меня они любят и уважают. Стараюсь всеми силами им отплатить. Большая честь для меня быть одним из игроков, чье имя скандируют фанаты.
Луческу – сильнейший тренер, с которым я работал. Он дает мне много нового. Очень рад играть под его руководством. Следующий шаг – стать игроком основного состава».
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1 Зенит
2 ЦСКА
3 Краснодар
4 Ростов
5 Терек
6 Амкар
7 Спартак
........................................
Скопируйте это себе для истории !
1 Зенит
2 ЦСКА
3 Краснодар
4 Ростов
5 Терек
6 Амкар
7 Спартак
........................................
Скопируйте это себе для истории !
просто второй Дзюба растёт
Вместо того, чтобы думать о том, чтобы Зенит стал чемпионом, основная мысль, сделать все, чтобы Спартак чемпионом не стал...еще раз повторю, пора избавляться от комплексов!
А болельщикам за своих переживать.
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Странные они какие-то в Зените.Я думал ОНИ хотят стать чемпионами,так нет,у них другая цель,чтоб чемпионом не стал Спартак....А сами могут довольствоваться местом в пятерке
Думаю всё устаканится после первого же круга.......
Если после стартовых матчей ЦСКА-Зенит и Краснодар-Спартак - разрыв увеличится то ...знать ещё год страна без чемпиона.....но если сократиться то думаю Мирча уже своего не упустит.
А у Спартака спад бесконечен. Пока что15 лет, ну будет ведь и 115.
(ПОГОВОРКА)