Джорджевич: «„Зенит“ сделает всё, чтобы „Спартак“ не стал чемпионом»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал об амбициях команды в нынешнем сезоне.

«Амбиции самые большие. Выступление в чемпионате – наш приоритет. Однако мы не в лучшем положении, „Спартак“ в хорошей форме и имеет шанс выиграть титул впервые за 15 лет. Однако мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось. В Лиге Европы мы вышли в плей-офф без проблем, нас ждут матчи с „Андерлехтом“. Будет больше месяца на подготовку к этому противостоянию.

С болельщиками „Зенита“ у меня прекрасные отношения. Они нас поддерживают в каждой игре очень солидно. Я вижу, что меня они любят и уважают. Стараюсь всеми силами им отплатить. Большая честь для меня быть одним из игроков, чье имя скандируют фанаты.

Луческу – сильнейший тренер, с которым я работал. Он дает мне много нового. Очень рад играть под его руководством. Следующий шаг – стать игроком основного состава».