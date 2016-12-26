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Джорджевич: «„Зенит“ сделает всё, чтобы „Спартак“ не стал чемпионом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Спартак М, Джорджевич Лука
Сегодня, 14:49 | Источник: CdM | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич рассказал об амбициях команды в нынешнем сезоне.

«Амбиции самые большие. Выступление в чемпионате – наш приоритет. Однако мы не в лучшем положении, „Спартак“ в хорошей форме и имеет шанс выиграть титул впервые за 15 лет. Однако мы сделаем все возможное, чтобы этого не случилось. В Лиге Европы мы вышли в плей-офф без проблем, нас ждут матчи с „Андерлехтом“. Будет больше месяца на подготовку к этому противостоянию.

С болельщиками „Зенита“ у меня прекрасные отношения. Они нас поддерживают в каждой игре очень солидно. Я вижу, что меня они любят и уважают. Стараюсь всеми силами им отплатить. Большая честь для меня быть одним из игроков, чье имя скандируют фанаты.

Луческу – сильнейший тренер, с которым я работал. Он дает мне много нового. Очень рад играть под его руководством. Следующий шаг – стать игроком основного состава».

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