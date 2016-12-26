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«Рубин» продлил контракт с М'Вила

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Рубин, М'Вила Янн
Сегодня, 15:54 | Источник: Реальное время | Редакция: Сергей Иванов

Гендиректор «Рубина» Ильгиз Фахриев подтвердил, что клуб продлил контракт с полузащитником Янном М'Вила.

«Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на 3,5 года.

Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани».

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