«Рубин» продлил контракт с М'Вила

Гендиректор «Рубина» Ильгиз Фахриев подтвердил, что клуб продлил контракт с полузащитником Янном М'Вила.

«Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном, наконец, успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на 3,5 года.

Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани».