«Челси» одерживает 12-ю победу подряд, обыгран «Борнмут»
Сегодня, 19:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 18-го тура АПЛ «Челси» одержал очередную победу, обыграв дома «Борнмут».
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» – «Борнмут» – 3:0 (1:0)
Голы: Педро 24, Азар 49 (пен), Педро 90+3.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Аина 89), Фабрегас, Матич, Алонсо, Виллиан (Чалоба 83), Азар (Батшуайи 90+4), Педро.
Главный тренер: Антонио Конте.
«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Кук, Б. Смит (Айб 76), Дэниелс, Артер, Гослинг, А. Смит, Уилшир, Сурман (Станислас 66), Кинг (Афобе 67).
Главный тренер: Эдди Хоу.
Предупреждения: Уилшир 14, Педро 62
Судья: Майк Джонс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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С победой всех болел Челси и сопереживающих!!
Азара - с "полтинничком"!!
Ну а Педро..Педро должен помнить всегда, что №11 ему достался от Дидье, и голы, пусть даже такой, как сегодня победный, он должен забивать как можно чаще!!
P.S. Оскар, пытавшийся играть под №11 не в счет..
С победой всех болел Челси и сопереживающих!!
Азара - с "полтинничком"!!
Ну а Педро..Педро должен помнить всегда, что №11 ему достался от Дидье, и голы, пусть даже такой, как сегодня победный, он должен забивать как можно чаще!!
P.S. Оскар, пытавшийся играть под №11 не в счет..
Так держать пенсы!
Болельщиков Челси с победой, я хоть и больше предпочтения в АПЛ отдаю МЮ, но игра и результаты синих в этом году впечатляют.
Одноклассников подтянул гномофил)))