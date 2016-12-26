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«Челси» одерживает 12-ю победу подряд, обыгран «Борнмут»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 0БорнмутБорнмут
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 18-го тура АПЛ «Челси» одержал очередную победу, обыграв дома «Борнмут».

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» – «Борнмут» – 3:0 (1:0)
Голы: Педро 24, Азар 49 (пен), Педро 90+3.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес (Аина 89), Фабрегас, Матич, Алонсо, Виллиан (Чалоба 83), Азар (Батшуайи 90+4), Педро.
Главный тренер: Антонио Конте.

«Борнмут»: Боруц, Фрэнсис, Кук, Б. Смит (Айб 76), Дэниелс, Артер, Гослинг, А. Смит, Уилшир, Сурман (Станислас 66), Кинг (Афобе 67).
Главный тренер: Эдди Хоу.

Предупреждения: Уилшир 14, Педро 62

Судья: Майк Джонс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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