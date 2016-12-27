Агент: «Луис Адриано считает „Спартак“ великим клубом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Милан, Адриано Луис, Каррера Массимо
Сегодня, 19:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, заявил, что его клиенту очень нравится тренерская работа наставника «Спартака» Массимо Карреры.
«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в „Спартак“, у игрока действует договор с „Миланом“. Луису нравится работа Карреры, он считает „Спартак“ великим клубом».
Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
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Давайте уже быстрее там решайте, Адриано или не Адриано - форвард к первому сбору должен быть у Карреры.
Я сказал! (С)
И ТАКОЕ 14 лет срамоты и ПОЗОРА!!
все камасеки сайта тутА!
хехе.
p.s. короче развели спартак!
https://www.youtube.com/watch?v=nLmYzk7jXNA