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Агент: «Луис Адриано считает „Спартак“ великим клубом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Милан, Адриано Луис, Каррера Массимо
Сегодня, 19:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, заявил, что его клиенту очень нравится тренерская работа наставника «Спартака» Массимо Карреры

«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в „Спартак“, у игрока действует договор с „Миланом“. Луису нравится работа Карреры, он считает „Спартак“ великим клубом».

Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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