Агент: «Луис Адриано считает „Спартак“ великим клубом»

Жилмар Велоз, агент нападающего «Милана» Луиса Адриано, заявил, что его клиенту очень нравится тренерская работа наставника «Спартака» Массимо Карреры.

«На данный момент мне сложно комментировать информацию СМИ о возможном переходе Адриано в „Спартак“, у игрока действует договор с „Миланом“. Луису нравится работа Карреры, он считает „Спартак“ великим клубом».

Адриано выступает за «Милан» с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.