Луческу: «Все масс-медиа поддерживают „Спартак“»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу оценил работу Массимо Карреры у руля «Спартака», а также выразил уверенность, что все отечественные СМИ симпатизируют «красно-белым».

«Работа Карреры в „Спартаке“? Сложно сказать, потому что не он создал команду и не он ее подготовил. Он привнес определенный опыт из чемпионата Италии. У него свой стиль поведения с игроками: он молодой тренер — значит, может быть ближе к ним.

Он дал этой команде что-то итальянское, наладил защиту, которая значит очень много. „Спартак“ выиграл несколько игр, забив всего 1 гол. Он заставляет команду играть до последней минуты — взять хотя бы гол Глушакова. „Спартак“ умеет защищать результат, Каррера создал конкурентную команду, которая реально голодна до побед.

Еще они используют то, что давно не выигрывали чемпионат. Дети того времени, когда „Спартак“ много лет был чемпионом, стали взрослыми, собрались вокруг этой команды и создают благоприятную атмосферу на всех уровнях. Все масс-медиа поддерживают их, они создали им благожелательную обстановку. Мне будет очень тяжело противостоять этой атмосфере, ведь я после каждого матча вижу, как люди реагируют».