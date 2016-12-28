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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Шахтёра» Тайсона

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Шахтер Дн, Зенит, Фенербахче, Тайсон
Сегодня, 15:02 | Источник: fotospor.com | Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Донецк | Редакция: Антон Белюсь

«Зенит» намерен побороться с «Фенербахче» и неизвестным китайским клубом за подписание полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона.

Сам хавбек ранее заявлял, что не станет продлевать контракт с «горняками», если ему не позволят сменить клубную прописку этой зимой, а также отметил, что готов выступать за бразильский «Интернасьонал».

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