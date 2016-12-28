«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Шахтёра» Тайсона

«Зенит» намерен побороться с «Фенербахче» и неизвестным китайским клубом за подписание полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона.

Сам хавбек ранее заявлял, что не станет продлевать контракт с «горняками», если ему не позволят сменить клубную прописку этой зимой, а также отметил, что готов выступать за бразильский «Интернасьонал».