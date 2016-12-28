Переговоры Галлиани с агентом Адриано относительно «Спартака» прошли успешно
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Милан, Спартак М, Галлиани Адриано , Адриано Луис
Сегодня, 22:39 | Источник: Sportmediaset.mediaset.it | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани в Рио-де-Жанейро встретился с агентом нападающего «россонери» Луиса Адриано. Стороны провели переговоры относительно возможного перехода бразильца в «Спартак». Как утверждают итальянские СМИ, переговоры прошли успешно, Галлиани и агент достигли соглашения в пользу перехода игрока под знамена «красно-белых». Трансфер может состояться в ближайшее время.
В текущем сезоне бразилец провел за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.
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На тебе боже, что нам негоже, ахахахахаха.
На тебе боже, что нам негоже, ахахахахаха.
вот им тоже новость от 1 июля 2016 г. - «Зенит» заинтересован в услугах нападающего «Милана» Луиса Адриано. Готовы были купить за 7 млн. евро. Поговаривают, что с подачи хорошо его знающего румынского специалиста)
"На радость Ласине Траоре.
В поисках усиления атаки армейцы вышли на 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Адриано".
Им он отказал.
Не в этом ли причина "экспертных" заключений о возможном трансфере в Спартак со стороны немногочисленных болельщиков команды Гинера?)
p.s. так что любой китайский клуб намного престижней чем спартак.
повезло Адриано, трофеев в Шахтере выиграл кучу, поиграл в великом Милане, сейчас на пенсию можно поехать в слабый и малоизвестный спартак... в спартаке конечно трофеев не выиграешь, но зато там хорошая зарплата, которую даже в Китае не дадут, ибо Адриано уже не торт, но для слабого и малоизвестного спартака он сойдет, его уровень))
и стоящим там мужчинам станцевал он менуэт
остальные, кто входили- присоединились к танцу
и кто-то своей шпагой укол сделал оборванцу
На тебе боже, что нам негоже, ахахахахаха.