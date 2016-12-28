Переговоры Галлиани с агентом Адриано относительно «Спартака» прошли успешно

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани в Рио-де-Жанейро встретился с агентом нападающего «россонери» Луиса Адриано. Стороны провели переговоры относительно возможного перехода бразильца в «Спартак». Как утверждают итальянские СМИ, переговоры прошли успешно, Галлиани и агент достигли соглашения в пользу перехода игрока под знамена «красно-белых». Трансфер может состояться в ближайшее время.

В текущем сезоне бразилец провел за «Милан» 7 матчей в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.