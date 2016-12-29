«Зенит» предлагает «Шахтёру» 15 млн евро за Ракицкого
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Шахтер Дн, Бешикташ, Ракицкий Ярослав
Сегодня, 16:49 | Источник: ajansspor.com | Редакция: Антон Белюсь
«Зенит» и «Бешикташ» заинтересованы в приобретении защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.
Сообщается, что «горняки» готовы расстаться с 27-летним футболистом за 30 млн евро, однако российский и турецкий клубы не намерены платить за него такие деньги.
По информации источника, «Зенит» предлагает украинскому клубу 15 млн евро за переход Ракицкого.
Ранее появилась информация о том, что «сине-бело-голубые» также заинтересованы в приобретении полузащитника «Шахтера» Тайсона.
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Про рациональных турков ничего не скажу,а вот Газпром может и 60 лямов выложить,как два пальца об асфальт,т.к. живет по принципу Миллера "Все вокруг народное,все вокруг МОЁ"))
Год кончается, а бюджет ещё в Зените очень пухлый , скупают усё подрят и конечно рядатся.