«Зенит» предлагает «Шахтёру» 15 млн евро за Ракицкого

«Зенит» и «Бешикташ» заинтересованы в приобретении защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Сообщается, что «горняки» готовы расстаться с 27-летним футболистом за 30 млн евро, однако российский и турецкий клубы не намерены платить за него такие деньги.

По информации источника, «Зенит» предлагает украинскому клубу 15 млн евро за переход Ракицкого.

Ранее появилась информация о том, что «сине-бело-голубые» также заинтересованы в приобретении полузащитника «Шахтера» Тайсона.