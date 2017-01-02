«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Сандерлендом»
В поединке 20-го тура АПЛ «Сандерленд» и «Ливерпуль» поделили очки.
Сандерленд, «Стэдиум оф лайт».
«Сандерленд» - «Ливерпуль» - 2:2 (1:1)
Голы: Дефо 25 (пен), 84 (пен) — Старридж 19, Мане 72.
«Сандерленд»: Манноне, Лав, Джилободжи, ван Анхолт, О′Ши, Родуэлл (Манкильо 65), Ларссон, Ндонг, Янузай (Хазри 79), Дефо, Борини.
Главный тренер: Дэвид Мойес.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Клайн, Ловрен, Милнер (Морено 46), Джан, Лаллана, Фирмино, Вейналдум (Ориги 73), Мане, Старридж (Лейва 80).
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Родуэлл 13, Милнер 30, Ларссон 51, Мане 83, Лаллана 83.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Сандерленд... неплохо для сегодняшнего аутсайдера.
По словам агента, тренерский штаб «красных» рассматривал 26-летнего россиянина в качестве замены Садио Мане, который будет вынужден пропустить несколько недель из-за участия в Кубке Африканских наций.
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Думаю их прорвет. Английская лига непредсказуема, Лестер не причем.