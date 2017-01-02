«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Сандерлендом»

В поединке 20-го тура АПЛ «Сандерленд» и «Ливерпуль» поделили очки.

Сандерленд, «Стэдиум оф лайт».

«Сандерленд» - «Ливерпуль» - 2:2 (1:1)

Голы: Дефо 25 (пен), 84 (пен) — Старридж 19, Мане 72.

«Сандерленд»: Манноне, Лав, Джилободжи, ван Анхолт, О′Ши, Родуэлл (Манкильо 65), Ларссон, Ндонг, Янузай (Хазри 79), Дефо, Борини.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Клайн, Ловрен, Милнер (Морено 46), Джан, Лаллана, Фирмино, Вейналдум (Ориги 73), Мане, Старридж (Лейва 80).

Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Родуэлл 13, Милнер 30, Ларссон 51, Мане 83, Лаллана 83.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.