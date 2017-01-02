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«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Сандерлендом»

Матч: СандерлендСандерленд2 : 2ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В поединке 20-го тура АПЛ «Сандерленд» и «Ливерпуль» поделили очки.

Сандерленд, «Стэдиум оф лайт».

«Сандерленд» - «Ливерпуль» - 2:2 (1:1)
Голы: Дефо 25 (пен), 84 (пен)Старридж 19, Мане 72.

«Сандерленд»: Манноне, Лав, Джилободжи, ван Анхолт, О′Ши, Родуэлл (Манкильо 65), Ларссон, Ндонг, Янузай (Хазри 79), Дефо, Борини.
Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Клайн, Ловрен, Милнер (Морено 46), Джан, Лаллана, Фирмино, Вейналдум (Ориги 73), Мане, Старридж (Лейва 80).
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Родуэлл 13, Милнер 30, Ларссон 51, Мане 83, Лаллана 83.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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