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Агент: «Неправда, что Ломбертс точно останется в „Зените“ до лета»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Зенит, Ломбертс Николас
Сегодня, 09:25 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Сантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, опроверг ранее появившуюся информацию о том, что его клиент точно остается в российском клубе до лета.

«Это сенсация, что бельгийские СМИ сделали такую новость. Но это неправда. Мы не знаем, откуда они достали такую информацию. Мы просто ждем, получит ли клуб устраивающее предложение, и посмотрим, появится ли возможность уйти. Сейчас нет никаких предложений, переговоров и каких-то решений.

Клубы запрашивали финансовые условия, но в начале января рано говорить о чем-то конкретном. Нужно подождать.

Ближайшие сборы „Зенита“? Конечно, Ломбертс будет там, никаких проблем».

В сезоне-2016/2017 бельгиец отыграл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах.

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