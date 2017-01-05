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Бабаев: «Не теряем надежды, что Ерёменко сыграет за ЦСКА уже весной»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Еременко Роман, Страндберг Карлос, Бабаев Роман , Траоре Ласина
Сегодня, 16:55 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал зимнюю трансферную политику «армейцев» и не обошел стороной вопрос с дисквалификацией Романа Еременко. По словам Бабаева, есть надежда, что срок «бана» полузащитника получится сократить.

«Сумма трансфера Страндберга - это конфиденциальная информация, но она достаточно серьезная. В несколько раз превышает ту, которую в свое время мы заплатили за шведа. Нет, не больше 5 млн евро. Мы исходили из перспектив футболиста. Рассчитывали, что Карлос заиграет и станет полноценным игроком основного состава. К сожалению, не все получилось. Но уверен, что нападающий может выступать на высоком уровне. Ему необходима смена обстановки – переход в другой клуб. Надеюсь, в „Брюгге“ у него получится. Желаем ему удачи. В ЦСКА ему не все удалось реализовать.

Пока преждевременно говорить, что Траоре тоже покинет ЦСКА. Работа ведется. Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витиньо. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск нападающего. Витиньо рассматривается как исполнитель в атаке.

Что касается Еременко. Мы делаем все, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля.

Есть ли вероятность, что он сыграет уже весной? Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода».

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