«Спартак» и «Трабзонспор» не могут договориться о сумме трансфера Таски

Переход защитника «Спартака» Сердара Таски в «Трабзонспор» находится под угрозой срыва.

По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению относительно суммы трансфера: турецкий клуб не готов платить «красно-белым» 4 млн евро за переход 29-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Таски уже согласовал с «Трабзонспором» контракт на 3.5 года с жалованием в 2.3 млн евро в год.