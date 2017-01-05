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«Спартак» и «Трабзонспор» не могут договориться о сумме трансфера Таски

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Таски Сердар
Сегодня, 22:13 | Источник: futbolarena.com | Редакция: Антон Белюсь

Переход защитника «Спартака» Сердара Таски в «Трабзонспор» находится под угрозой срыва.

По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению относительно суммы трансфера: турецкий клуб не готов платить «красно-белым» 4 млн евро за переход 29-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Таски уже согласовал с «Трабзонспором» контракт на 3.5 года с жалованием в 2.3 млн евро в год.

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