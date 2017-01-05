«Спартак» и «Трабзонспор» не могут договориться о сумме трансфера Таски
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Таски Сердар
Сегодня, 22:13 | Источник: futbolarena.com | Редакция: Антон Белюсь
Переход защитника «Спартака» Сердара Таски в «Трабзонспор» находится под угрозой срыва.
По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению относительно суммы трансфера: турецкий клуб не готов платить «красно-белым» 4 млн евро за переход 29-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что Таски уже согласовал с «Трабзонспором» контракт на 3.5 года с жалованием в 2.3 млн евро в год.
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и не пиши мне всякую хрень
"ага" - для подружки своей оставь
Летом уйдёт свободным агентом.)
"Разрыв арендного соглашения зависит не только от ЦСКА, не только от самого Траоре и не только от меня. Я все бумаги уже прислал в Монако, им осталось поставить только подпись. Мы уже и клуб подобрали для игрока. А дальше уже будет решать только Монако. Пока не буду говорить, что за клуб хочет подписать Траоре, но определенность уже есть. Речь идет об арендном соглашении. Но я не знаю, когда наступит ясность — лично мне бы хотелось, чтобы все разрешилось сегодня. Но все зависит теперь только от Монако. Выучи и больше не задавай глупых вопросов!
Давно ли, из грязи, да в князи. Хотя до князей вам еще, как до горы раком.
Это только красно-белые покупают 29-летний неликвид у Милана