Роналду: «Рад попасть в символическую сборную года по версии УЕФА в 11-й раз!»
Вчера, 23:39 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был включен в символическую сборную УЕФА 2016 года по версии болельщиков, поблагодарил тех, кто голосовал за него:
«Рад попасть в символическую сборную года по версии УЕФА в 11-й раз! Спасибо всем болельщикам, которые голосовали!»
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И ща этими наградами и трофеями какого то гея)))
Еще не предел.
гномолизы трепещите)