Роналду: «Рад попасть в символическую сборную года по версии УЕФА в 11-й раз!»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был включен в символическую сборную УЕФА 2016 года по версии болельщиков, поблагодарил тех, кто голосовал за него:

«Рад попасть в символическую сборную года по версии УЕФА в 11-й раз! Спасибо всем болельщикам, которые голосовали!»