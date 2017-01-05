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Роналду: «Рад попасть в символическую сборную года по версии УЕФА в 11-й раз!»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Роналду Криштиану
Вчера, 23:39 | Источник: twitter.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который был включен в символическую сборную УЕФА 2016 года по версии болельщиков, поблагодарил тех, кто голосовал за него:

«Рад попасть в символическую сборную года по версии УЕФА в 11-й раз! Спасибо всем болельщикам, которые голосовали!»

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