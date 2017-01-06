Энрике: «Прессинг „Атлетика“ в начале встречи задушил нас»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение сине-гранатовых от «Атлетика» (1:2) в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании:

«„Атлетик“ задушил нас своим прессингом в начале встречи. Они воспользовались случаем, когда мы неудачно пытались выстроить свою игру, и взяли инициативу на себя.

Мы думали, что они подустанут во втором тайме, но этого не произошло.

Гол Месси в гостях важен, но мы знаем, что „Атлетик“ способен сыграть на высоком уровне. В домашней игре мы постараемся выйти вперед как можно скорее».