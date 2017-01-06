Энрике: «Прессинг „Атлетика“ в начале встречи задушил нас»
Сегодня, 03:01 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал поражение сине-гранатовых от «Атлетика» (1:2) в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании:
«„Атлетик“ задушил нас своим прессингом в начале встречи. Они воспользовались случаем, когда мы неудачно пытались выстроить свою игру, и взяли инициативу на себя.
Мы думали, что они подустанут во втором тайме, но этого не произошло.
Гол Месси в гостях важен, но мы знаем, что „Атлетик“ способен сыграть на высоком уровне. В домашней игре мы постараемся выйти вперед как можно скорее».
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