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«Лацио» вырвал победу у «Кротоне»

Матч: ЛациоЛацио1 : 0КротонеКротоне
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 19-го тура Серии А «Лацио» переиграл «Кротоне».

Рим, стадион «Олимпико».

«Лацио» - «Кротоне» - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле 90.

«Лацио»: Маркетти, де Врей, Раду, Баста, Худт, Пароло, Билья (Росси 82), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди 82), Ломбарди (Кишна 77), Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Кротоне»: Феста, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла (Сими 90+2), Роден, Крисетиг, Барберис, Стоян (Палладино 52), Тротта (Рози 81), Фальчинелли.
Главный тренер: Давиде Никола.

Предупреждения: Ломбарди 15, Феста 54, Роден 77, Иммобиле 90.

На 31-й минуте Билья не реализовал пенальти (перекладина).

Судья: Фабио Мареска.

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