«Лацио» вырвал победу у «Кротоне»
Сегодня, 18:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 19-го тура Серии А «Лацио» переиграл «Кротоне».
Рим, стадион «Олимпико».
«Лацио» - «Кротоне» - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле 90.
«Лацио»: Маркетти, де Врей, Раду, Баста, Худт, Пароло, Билья (Росси 82), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Катальди 82), Ломбарди (Кишна 77), Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Кротоне»: Феста, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла (Сими 90+2), Роден, Крисетиг, Барберис, Стоян (Палладино 52), Тротта (Рози 81), Фальчинелли.
Главный тренер: Давиде Никола.
Предупреждения: Ломбарди 15, Феста 54, Роден 77, Иммобиле 90.
На 31-й минуте Билья не реализовал пенальти (перекладина).
Судья: Фабио Мареска.
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Владение мячом: 69% - 31%
Удары (в створ): 22 (5) - 2(1)
Угловые: 14 - 0
По моментам я насчитал:
Лацио:
- 3 мертвых удара (не считая таких, какие любит Маркетти)
- Незасчитанный гол с мизерного офсайда
- 7 опасных подходов, которые НУЖНО превращать в голы
- Нереализованный пенальти
Кротоне:
- Незасчитанный гол с мизерного офсайда
- 1 единственный и очень опасный удар в створ
Это тотальное превосходство при фантастической игре Марко Фесты. Я бы назвал кипера Кротоне игроком матча. Так бывает.
Нельзя требовать от футболистов за 3 миллиона евро,чтобы они выходили и разносили соперника в Серии А.ваше руководство тратит значительные суммы,пусть он хоть на балалайке в переходе играет,он вкладывает деньги в команду,покупает футболистов.А Лотито ищет свободных агентов,третьесортных лавочников для ротации и молодых перспективных ребят,с целью купил-раскрутил-продал.
З.Ы: неужто ты думаешь что Палотта примерный президент? Он больше на ставках играет, чем управляет клубом.
Для команды, тратящей на усиление 15-20 млн за сезон (уровень Дженоа, Самп или Торино), результаты бьянкочелести - просто фантастика.
Боюсь, если ничего не изменится, через неделю Аталанта из нас сделает шницель.
Чируццо с десятым. Альберто срочно продавать пока на него есть хоть какой-то спрос.