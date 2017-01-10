Луис Адриано прилетел в Москву для медосмотра в «Спартаке»

Нападающий «Милана» Луис Адриано оправился в Москву для прохождения медосмотра в «Спартаке». Между клубами было достигнуто соглашение о переходе бразильца в российский клуб. В своем профиле в Instagram Адриано опубликовал фото из самолета на пути в Москву, а затем удалил эту запись. Завтра он должен пройти медосмотр в «Спартаке». В «Милане» за полтора сезона Адриано провел 34 матча, забив шесть мячей.