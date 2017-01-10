Луис Адриано прилетел в Москву для медосмотра в «Спартаке»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Милан, Спартак М, Адриано Луис
Сегодня, 17:55 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Милана» Луис Адриано оправился в Москву для прохождения медосмотра в «Спартаке». Между клубами было достигнуто соглашение о переходе бразильца в российский клуб. В своем профиле в Instagram Адриано опубликовал фото из самолета на пути в Москву, а затем удалил эту запись. Завтра он должен пройти медосмотр в «Спартаке». В «Милане» за полтора сезона Адриано провел 34 матча, забив шесть мячей.
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Один из самых адекватных пользователей на Соккере.
P.S. И да, есть у него еще одна особенность, он очень много двигается на поле, уводя за собой защитников, тем самым открывая партнерам свободные зоны, что также будет играть партнерам на руку. В общем, смотрю на сей трансфер со сдержанным оптимизмом.
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В «Милане» за полтора сезона Адриано провел 34 матча, забив шесть мячей.
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6 мячей за полтора сезона гыгыгы
Траоре за пол года у нас столько забил.
Траоре - игр 227, голов 79, это 1 гол за 2,87 матча.
Адриано - игр 327, голов 136, это 1 гол за 2,4 матча.
Ну и где тут статистика Адриано хуже Траоре в два раза???
Могу на адекватный комментарий ставить,могу и на неадекватный.
И так не богато жили,а тут еще какой-то негр старый,заморский приехал на их пенсии шиковать....(
Во тебя "кроет",конечно,друган))
У него статистика в раза 2 хуже,чем у Траоре))