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Зуйков: «Сначала не воспринял всерьёз возможность перейти в „Зенит“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Зуйков Сергей
Сегодня, 18:29 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Сергей Иванов

Новичок «Зенита» Сергей Зуйков рассказал о том, как случился его переход из «Волгаря».

«В конце первой части сезона связались представители „Зенита“, договорились о встрече. Сначала всерьез не воспринял этот вариант. Но после того, как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в „Зенит“.

Все решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы. Я уже успел познакомиться с ребятами и прошел медобследование. Впечатления от „Зенита“ сейчас самые положительные!

Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава».

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