«Спартак» разорвал контракт с Ромуло

«Спартак» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником Ромуло. Бразилец покинул клуб на правах свободного агента и должен в ближайшее время подписать соглашение с «Фламенго». В «Спартаке» Ромуло дебютировал в 2012 году, а всего провел за команду 69 матчей, забив четыре мяча.