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«Спартак» разорвал контракт с Ромуло

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Фламенго, Ромуло
Сегодня, 15:08 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов

«Спартак» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником Ромуло. Бразилец покинул клуб на правах свободного агента и должен в ближайшее время подписать соглашение с «Фламенго». В «Спартаке» Ромуло дебютировал в 2012 году, а всего провел за команду 69 матчей, забив четыре мяча.

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