«Спартак» разорвал контракт с Ромуло
Сегодня, 15:08 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов
«Спартак» официально объявил о расторжении контракта с полузащитником Ромуло. Бразилец покинул клуб на правах свободного агента и должен в ближайшее время подписать соглашение с «Фламенго». В «Спартаке» Ромуло дебютировал в 2012 году, а всего провел за команду 69 матчей, забив четыре мяча.
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Это примерно 200 однокомнатных квартир в Москве.
Не лучше ли было купить квартиры преданным болельщикам и не сливать деньги в никуда?
Представьте только : makkie, Loop, spartach1 и другие хорошие ребята съехали бы от родителей, начали самостоятельно жить, завели бы девушку, создали бы семью...
На эти 20 лямов можно было построить больницу или 3 школы,или 5 детских садов, или полностью реконструировать 40 московских дворов, сделать там спортивные площадки, покрыть все газонами и брусчаткой, поставить красивые скамейки и фонари, насадить цветы...
Но всего этого не будет. Все потрачено на бразильца. Потрачено бестолково, как всегда у пищевиков.
Выигрывал чемпионат, кубок, суперкубок, уефа, суперкубок уефа. Отгружал Баварии, бразилам за сборную, ну и в деклассировании середняка-спартака учавствовал(5:0 в 2012).
Ну и купили его за 1 лям у Нальчика.
Ромуло же НИЧЕГО не выиграл, не играл практически. Купили его за 8, платили зарплату, лечили, отпускают бесплатно.
А ЕЩЁ ПО СПАРТАКУ ЛЮБЯТ ПОЛЗАТЬ МУХИ !!!
УГАДАЙТЕ ПОЧЕМУ ???
БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ Я НЕ ЛЮБЛЮ КРОШКИ НА СТОЛЕ И ЕЩЁ КОЕ-ЧТО !!!
Сначала Эминика не захотела обратно, теперь Ромула - крысы бегут с тонущего корабля )))
3 года лечили-зарплату платили, уехал без трофеев, бесплатно.
Просто гениальная трансферная политика. Скупают пачками игроков по 5-15 лямов, отпускают бесплатно.
Просто " порвали " в клочья от досады, что бегут из клуба " Спартак "
ЦСКА - Чемпион!!!
Надо сказать "спасибо" ростовскому тогда еще негру Окоронкво, который сломал Ромуло. И такое же "спасибо" немецким шарлатанам-врачам, поставившим не точный диагноз и допустившим рецидив травмы.
Ромуло после перехода в Спартак был одним из лучших полузащитников РПЛ на тот момент.