Месси повторил рекорд Рауля, забив в ворота 35-й команды Примеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в ворота «Лас-Пальмаса», повторил рекорд легендарного игрока «Реала» Рауля. Островитяне стали 35-й командой высшего дивизиона Испании, в воротах которой удалось расписаться Месси. Аналогичное достижение принадлежит и Раулю, который выступал за «сливочных» с 1994 по 2010 год.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Всего он провел за клуб 556 матчей, в которых отметился 482 забитыми мячами и 221 результативной передачей.