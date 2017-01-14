Месси повторил рекорд Рауля, забив в ворота 35-й команды Примеры
Сегодня, 21:44 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забив гол в ворота «Лас-Пальмаса», повторил рекорд легендарного игрока «Реала» Рауля. Островитяне стали 35-й командой высшего дивизиона Испании, в воротах которой удалось расписаться Месси. Аналогичное достижение принадлежит и Раулю, который выступал за «сливочных» с 1994 по 2010 год.
Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Всего он провел за клуб 556 матчей, в которых отметился 482 забитыми мячами и 221 результативной передачей.
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Побить такой рекорд относительно сложно.
Побить такой рекорд относительно сложно.
Тьфу на тебя еще раз.
Прям интернетная гопота
Как их вообще можно сравнивать?
Не хватает только кубанского семечкаеда-ботовода
а то что ты балаболка ты доказал только что=D
И уж до Месси ему как до луны там.
Как был опущенцем, так и остаешься.
а сейчас одни киэнжины с пластунами
А сейчас одни Рональды.