Агент: «Боккетти близок к продлению контракта со „Спартаком“»
Сегодня, 16:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Андреа д'Амико, агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщил, что его клиент близок к тому, чтобы продлить договор с «красно-белыми».
«Переговоры со „Спартаком“ все еще идут, но мы уже близки к завершению. Это правда, что в Сальваторе заинтересованы и другие клубы, но в данный момент мы говорим только со „Спартаком“. „Красно-белые“ – приоритет для Боккетти».
Действующее соглашение итальянца со «Спартаком» рассчитано до лета 2017 года.
Ранее сообщалось, что новый контракт Боккетти будет действовать до 2021 года.
Другие материалы по теме:
Вчера
10:28 Официально Фото В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим 1
07:14 Слухи Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи» 2
03:25 Слухи «Локомотив» согласовал контракт с Игорем Денисовым 14
13 января 2017
23:18 Слухи Дибала согласовал контракт с «Ювентусом» 8
15:08 Официально «Спартак» разорвал контракт с Ромуло 149
00:50 Слухи Лингард и МЮ согласовали условия нового контракта 0
12 января 2017
13:51 Официально Видео Жиру, Косьельни и Коклен продлили контракты с «Арсеналом» 23
Или войдите через
глупо считать прибыль за 1 сезон. а сколько до этого потратили бюджетных денег...