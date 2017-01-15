Агент: «Боккетти близок к продлению контракта со „Спартаком“»

Андреа д'Амико, агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщил, что его клиент близок к тому, чтобы продлить договор с «красно-белыми».

«Переговоры со „Спартаком“ все еще идут, но мы уже близки к завершению. Это правда, что в Сальваторе заинтересованы и другие клубы, но в данный момент мы говорим только со „Спартаком“. „Красно-белые“ – приоритет для Боккетти».

Действующее соглашение итальянца со «Спартаком» рассчитано до лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что новый контракт Боккетти будет действовать до 2021 года.