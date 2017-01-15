Ибрагимович спас МЮ от поражения в игре с «Ливерпулем»

В главном матче 21-го тура АПЛ МЮ и «Ливерпуль» сыграли вничью.

Манчестер, «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 1:1 (0:1)

Голы : Милнер 28 (пен), Ибрагимович 82.

МЮ: Де Хеа, Дармиан (Феллаини 74), Рохо, Джонс, Валенсия, Погба, Кэррик (Руни 46), Эррера, Марсьяль (Мата 64), Ибрагимович, Мхитарян.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Ливерпуль»: Миньоле, Милнер, Клаван, Ловрен, Арнольд, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Ориги (Коутиньо 59), Фирмино.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Ловрен 30, Вейналдум 61, Эррера 90+1, Фирмино 90+1.

Судья: Оливер Майкл (Нортумберланд)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.