Ибрагимович спас МЮ от поражения в игре с «Ливерпулем»
Сегодня, 20:51 | Источник: Soccer.Ru
В главном матче 21-го тура АПЛ МЮ и «Ливерпуль» сыграли вничью.
Манчестер, «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 1:1 (0:1)
Голы: Милнер 28 (пен), Ибрагимович 82.
МЮ: Де Хеа, Дармиан (Феллаини 74), Рохо, Джонс, Валенсия, Погба, Кэррик (Руни 46), Эррера, Марсьяль (Мата 64), Ибрагимович, Мхитарян.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Ливерпуль»: Миньоле, Милнер, Клаван, Ловрен, Арнольд, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Ориги (Коутиньо 59), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Ловрен 30, Вейналдум 61, Эррера 90+1, Фирмино 90+1.
Судья: Оливер Майкл (Нортумберланд)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.
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А ему точно 35 лет???, по мне так ему 25,
Ну не может так человек в 35 лет играть в АПЛ
Пы.Сы: А так ничья по делу
А ему точно 35 лет???, по мне так ему 25,
Ну не может так человек в 35 лет играть в АПЛ
Пы.Сы: А так ничья по делу
Прими поздравления за угаданный результат!!!
Респект эксперту!!!)
Вообще Манчестер и Ливерпуль, это два разных города.))
Удачи Ливерпулю! Мне нравится работа Клоппа, ещё с Дортмунда!
ничейная игра, чтобы кто не говорил)