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Ибрагимович спас МЮ от поражения в игре с «Ливерпулем»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед1 : 1ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ибрагимович Златан
Сегодня, 20:51 | Источник: Soccer.Ru

В главном матче 21-го тура АПЛ МЮ и «Ливерпуль» сыграли вничью.

Манчестер, «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 1:1 (0:1)
Голы: Милнер 28 (пен), Ибрагимович 82.

МЮ: Де Хеа, Дармиан (Феллаини 74), Рохо, Джонс, Валенсия, Погба, Кэррик (Руни 46), Эррера, Марсьяль (Мата 64), Ибрагимович, Мхитарян.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Ливерпуль»: Миньоле, Милнер, Клаван, Ловрен, Арнольд, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Ориги (Коутиньо 59), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Ловрен 30, Вейналдум 61, Эррера 90+1, Фирмино 90+1.

Судья: Оливер Майкл (Нортумберланд)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.

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