«Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», проигрывая после первого тайма 0:2
Сегодня, 18:04 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» разгромил китайский «Чанчунь Ятай» в контрольном матче, который проходил в Дубае. Встреча завершилась со счетом 5:2. Дублями выстрелили Маурисио и Артем Дзюба, еще один мяч на счету Юрия Жиркова. Стоит отметить и голевой пас Данни, который появился на поле впервые за 8 месяцев. Интересно, что после первого тайма «сине-бело-голубые» уступали 0:2.
«Зенит» (1 тайм): Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.
«Зенит» (2 тайм): Бабурин, Зуйков (Данни 66), Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.
В предыдущей встрече «Зенит» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (0:0).
Другие материалы по теме:
Вчера
14 января 2017
13 января 2017
11 января 2017
10 января 2017
10:31 Фото ЦСКА вылетел на сборы в Испанию 41
Или войдите через
В прошлом сезоне Зенит у какого-то середняка РПЛ с таким счётом выигрывал. Правда тот середняк играл на эмоциях и с заряженным судьей, поэтому с китайцами их объединяет только счёт, на деле же команда из поднебесной несколько выше классом.
В прошлом сезоне Зенит у какого-то середняка РПЛ с таким счётом выигрывал. Правда тот середняк играл на эмоциях и с заряженным судьей, поэтому с китайцами их объединяет только счёт, на деле же команда из поднебесной несколько выше классом.
Молодец !!!
ПерекатиПоле радуется.
Не дал пробить штрафной Эрнани!!!!!!
НЕ ЗЯ ЗЯ!
------------------------------
Состав на продажу?)))
В прошлом сезоне Зенит у какого-то середняка РПЛ с таким счётом выигрывал. Правда тот середняк играл на эмоциях и с заряженным судьей, поэтому с китайцами их объединяет только счёт, на деле же команда из поднебесной несколько выше классом.