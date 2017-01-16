«Зенит» разгромил «Чанчунь Ятай», проигрывая после первого тайма 0:2

«Зенит» разгромил китайский «Чанчунь Ятай» в контрольном матче, который проходил в Дубае. Встреча завершилась со счетом 5:2. Дублями выстрелили Маурисио и Артем Дзюба, еще один мяч на счету Юрия Жиркова. Стоит отметить и голевой пас Данни, который появился на поле впервые за 8 месяцев. Интересно, что после первого тайма «сине-бело-голубые» уступали 0:2.

«Зенит» (1 тайм): Лунев, Анюков, Нету, Ломбертс, Чернов, Гарсия, Эрнани, Жулиано, Шатов, Кокорин, Кержаков.

«Зенит» (2 тайм): Бабурин, Зуйков (Данни 66), Йованович, Кришито, Жирков, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Джорджевич, Дзюба.

В предыдущей встрече «Зенит» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (0:0).