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Повар ЦСКА: «Слуцкий по большому счёту всеядный человек»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, ЦСКА, Слуцкий Леонид , Ганчаренко Виктор
Сегодня, 16:08 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Повар ЦСКА Николай Косарев рассказал, как изменилось питание после назначения Виктора Ганчаренко на должность рулевого команды, а также поведал о предпочтениях бывшего наставника «красно-синих» Леонида Слуцкого.

«Рацион не изменился. Сузились временные рамки приёма пищи. Теперь вся команда единовременно находится в ресторане. Думаю, это такой своеобразный тимбилдинг. А потом, мы с Виктором Михайловичем работали целый сезон. Если бы его не устраивало меню, он, наверное, в первый же день после вступления в должность главного об этом сообщил бы. 

Гастрономические вкусы Ганчаренко? В этом отношении Виктор Михайлович тоже очень простой человек. От гарниров отказывается. Много овощей, ягод, фруктов. Мясо, рыба, курица – всё ест. Повару такие клиенты в радость.

Предпочтения Слуцкого? Леонид Викторович по большому счёту всеядный человек. Только гарниры не кушал. Всё больше соусные блюда уважал – и печёнку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов. Иногда спрашивал у него: „Может, что надо?“ Слуцкий отшучивался: „Да я за спортсменами доем, что останется“. С ним было приятно работать. Семь лет пролетели как один день. Когда в Лондоне прощались, кошки на душе скребли. Запали в душу слова Леонида Викторовича на встрече с персоналом: „Команда – это не только игроки, это – все, включая уборщицу на базе. Без слаженной работы всей бригады никакого результата не достичь“. Было приятно, потому что это правда, чёрт возьми…»

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