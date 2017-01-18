Рейтинг@Mail.ru

Президент УЕФА: «Не вижу никаких оснований отбирать у России чемпионат мира»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Организация: УЕФА, Чеферин Александер
Сегодня, 09:19 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент УЕФА Александер Чеферин не видит поводов для переноса чемпионата мира 2018 года из России в другую страну.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что РФС и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:13
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:07
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 10:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:01
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:58
ответ пользователю serjinhо (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 09:52
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 09:48
ответ пользователю serjinhо (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 09:48
ответ пользователю Майкл59ru (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 09:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:35, редактировал Сегодня 09:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:34
ответ пользователю Остапчук 67 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 09:26
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 09:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10 января 2017
23:58 УЕФА: «Новый формат чемпионатов мира не увеличит нагрузку на игроков» 2
27 декабря 2016
10:56 УЕФА разрешил «Шахтёру» проводить матчи Лиги Европы в Харькове 25
22 декабря 2016
04:38 УЕФА не планирует лишать Санкт-Петербург права проведения матчей Евро-2020 20
18 декабря 2016
13:48 УЕФА не поддержал идею создания Объединенной балканской лиги 31
14 декабря 2016
05:26 УЕФА не будут переносить матч «Фенербахче» – «Краснодар» из-за терактов 10
09 декабря 2016
21:40 Чеферин: «Пока нет конкретики по вопросу расширения числа участников чемпионата мира» 2
08 декабря 2016
13:55 УЕФА вынесет вердикт по делу о киевском «Динамо» и «Бешикташе» 2 февраля 20
07 декабря 2016
11:20 УЕФА жёстко отреагирует на беспорядки в Киеве 111
14 ноября 2016
13:41 Решение по делу Ерёменко будет оглашено в конце недели 60
12:52 УЕФА сегодня не объявит решение по делу Ерёменко 54
все материалы по этой теме
Турниры