Президент УЕФА: «Не вижу никаких оснований отбирать у России чемпионат мира»
Президент УЕФА Александер Чеферин не видит поводов для переноса чемпионата мира 2018 года из России в другую страну.
«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что РФС и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет».
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну.
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Вдруг лопнет их брехня, будто мы здесь в лаптях бегаем за медведями, чтоб поотбирать балалайки с лыжами.
Но расклады бывают очень разные. Например, в 1940-м и в 1944-м даже Олимпийские игры отменялись.
Стадион Крестовский всех кого надо примет - а кого не надо оставит на обочине.