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Жирков: «Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь – не очень хорошо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Россия, Жирков Юрий
Сегодня, 22:04 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков признался, что хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира, однако рассмотрит и вариант с завершением международной карьеры, когда поймет, что уже «не тянет»:

«Тренеры следят за тобой. Если хорошо играешь в чемпионате, они это видят. Думаю, Черчесов учитывает разные аспекты. Берет и молодых игроков, которых надо просмотреть, и тех, кто лучше готов сейчас, и старый костяк сборной не игнорирует – от возрастных не отказывается.

Дотяну ли в сборной до 2018 года? Не знаю, не знаю. Конечно, хочется сыграть на чемпионате мира. И не как в Бразилии – один тайм. Но все зависит от физического состояния. Ехать на чемпионат мира, если ты уже не тянешь – тоже не очень хорошо. Будем смотреть по физическому состоянию, по тому, как буду играть в „Зените“. Все вместе учитывать».

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