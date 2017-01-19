Зидан: «Несмотря на поражение от „Сельты“, все еще поправимо»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (1:2):

«Естественно, за результат несу ответственность я, и мне необходимо найти решение. Игра „Сельты“ меня не удивила. Мы знали, что эта команда способна доставить немало проблем. Поражение – это негативный момент, но мы уверены в своих силах и знаем, что нужно делать дальше. Счет не в нашу пользу, но это поправимо в ответной игре. Нужно успокоиться и продолжать работать».