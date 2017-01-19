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Зидан: «Несмотря на поражение от „Сельты“, все еще поправимо»

Матч: РеалРеал1 : 2СельтаСельта
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Зидан Зинедин
Сегодня, 03:20 | Источник: ФК "Реал" Мадрид | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Сельтой» (1:2):

«Естественно, за результат несу ответственность я, и мне необходимо найти решение. Игра „Сельты“ меня не удивила. Мы знали, что эта команда способна доставить немало проблем. Поражение – это негативный момент, но мы уверены в своих силах и знаем, что нужно делать дальше. Счет не в нашу пользу, но это поправимо в ответной игре. Нужно успокоиться и продолжать работать».

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