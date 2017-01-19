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«Зенит» будет готовить стадион на Крестовском острове к Евро-2020

Соккер.Ру // Евро-2020, Россия: стадионы, Зенит
Сегодня, 09:57 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Комитет по строительству Санкт-Петербурга отметил, что адаптацией стадиона на Крестовском острове к Евро-2020 в случае необходимости будет заниматься не город, а «Зенит».

"Правительством Санкт-Петербурга будет обеспечена передача стадиона в западной части Крестовского острова АО «Футбольный клуб „Зенит“ в управление и эксплуатацию. В связи с этим, при необходимости, адаптацией арены к Евро-2020 будет заниматься „Зенит“ как будущая эксплуатирующая организация».

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