«Зенит» будет готовить стадион на Крестовском острове к Евро-2020
Сегодня, 09:57 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Комитет по строительству Санкт-Петербурга отметил, что адаптацией стадиона на Крестовском острове к Евро-2020 в случае необходимости будет заниматься не город, а «Зенит».
"Правительством Санкт-Петербурга будет обеспечена передача стадиона в западной части Крестовского острова АО «Футбольный клуб „Зенит“ в управление и эксплуатацию. В связи с этим, при необходимости, адаптацией арены к Евро-2020 будет заниматься „Зенит“ как будущая эксплуатирующая организация».
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Пора перфоманс по этому поводу замутить.
Пора перфоманс по этому поводу замутить.
Пора перфоманс по этому поводу замутить.
Подумаешь сборная не играет и футболисты превратились в миллиардеров и футбол им не нужен и доказывать нечего им
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Кержаков истребит всех воробьев,СБГ-фонад засрет туалет,Луческу разместит табор...
Походу найти батут на острове визуально до сих пор невозможно, компас нужен