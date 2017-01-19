«Зенит» будет готовить стадион на Крестовском острове к Евро-2020

Комитет по строительству Санкт-Петербурга отметил, что адаптацией стадиона на Крестовском острове к Евро-2020 в случае необходимости будет заниматься не город, а «Зенит».

"Правительством Санкт-Петербурга будет обеспечена передача стадиона в западной части Крестовского острова АО «Футбольный клуб „Зенит“ в управление и эксплуатацию. В связи с этим, при необходимости, адаптацией арены к Евро-2020 будет заниматься „Зенит“ как будущая эксплуатирующая организация».