Рейтинг@Mail.ru

Гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Эйбар»

Матч: АтлетикоАтлетико3 : 0ЭйбарЭйбар
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В первом поединке 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» одержал уверенную победу над «Эйбаром».

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» – «Эйбар» – 3:0 (1:0)
Голы: Гризманн 28, Корреа 60, Гамейро 67

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Савич, Хименес, Луис, Коке, Ньигес, Карраско (Габи 66), Гайтан (Годин 77), Гризманн, Корреа (Гамейро 60).
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Эскаланте (Саррьеги 74), Ривера, Капа, Инуи (Луна 65), Пенья, Рико, Лежен, Гонсалес (Энрих 64), Бебе.
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

Предупреждения: Эскаланте 27, Ньигес 63, Гальвез 85.

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:13
ответ пользователю VIPded (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:14
ответ пользователю astan4o (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:08, редактировал 19.01.2017, 23:08
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:53 Видео Сенегал одержал победу над Зимбабве 1
22:26 «Реал Сосьедад» - «Барселона»: стартовые составы 26
22:19 «Рома» - «Сампдория»: стартовые составы 6
20:56 Видео Тунис оказался сильнее Алжира 10
20:31 «Атлетико» - «Эйбар»: стартовые составы 3
17:30 «Спарта» останется без поддержки в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова» 38
Александр Чистяков
Почему сломался «Реал»?
​«Реал» резко сменил пластинку: после рекордной серии из 40 матчей без поражений - два фиаско, чего не случалось с мадридцами с ноября 2015-го. «Соккер.ру» ищет причины.
Комментариев: 30
09:01 Трамп мог стать владельцем «Рейнджерс» 13
01:05 Видео «Сельта» обыграла «Реал» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании 315
00:53 Видео «Лацио» разобрался с «Дженоа» 23
все материалы по этой теме
Турниры