Гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Эйбар»
В первом поединке 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» одержал уверенную победу над «Эйбаром».
Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»
«Атлетико» – «Эйбар» – 3:0 (1:0)
Голы: Гризманн 28, Корреа 60, Гамейро 67
«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Савич, Хименес, Луис, Коке, Ньигес, Карраско (Габи 66), Гайтан (Годин 77), Гризманн, Корреа (Гамейро 60).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Эйбар»: Родригес, Гальвез, Эскаланте (Саррьеги 74), Ривера, Капа, Инуи (Луна 65), Пенья, Рико, Лежен, Гонсалес (Энрих 64), Бебе.
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.
Предупреждения: Эскаланте 27, Ньигес 63, Гальвез 85.
Судья: Матеу Лаос.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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