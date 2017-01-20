Казаков: «Бушманов покидает „Спартак“ не без участия Карреры»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал ожидаемый уход Евгения Бушманова с поста главного тренера «Спартака-2». Напомним, что специалист возглавит молодежную сборную России.

«Насколько известно, Бушманов покидает „Спартак“ не без участия Карреры. Никакой интриги там нет и в помине. Каррера требовал, чтобы вся юношеская система в клубе была выстроена одинаково, чтобы все команды играли по одной системе, отвечающей единственной идеологии, признаваемой итальянцем: побеждать. Просто побеждать. Бушманов в ответ оперировал традициями „Спартака“, в которых он рос и сформировался – и этот спор (что важно – открытый, а не тайный) можно было разрешить, либо уволив тренера „Спартака-2“, либо подмяв его под чужие взгляды.

„Спартак“ (или Федун) нашел идеальный выход – предложив Бушманова в молодежную сборную. То, что раньше прошли переговоры с другими кандидатами, которым были даны какие-то устные гарантии, никого не должно смущать. Все (или почти все) счастливы. „Спартак“ нашел для Бушманова достойное место работы и получил во главе молодежки тренера, смотрящего на футбольный мир красно-белым взглядом. Каррера сделал клуб более целостным. Гунько, который, по слухам, должен сменить Бушманова в „Спартаке-2“, от подобного противостояния огражден заранее – поскольку придет на работу, понимая все требования, которые теперь есть к этой должности».