Рейтинг@Mail.ru

Казаков: «Бушманов покидает „Спартак“ не без участия Карреры»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Спартак-2, Бушманов Евгений , Каррера Массимо
Сегодня, 09:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал ожидаемый уход Евгения Бушманова с поста главного тренера «Спартака-2». Напомним, что специалист возглавит молодежную сборную России.

«Насколько известно, Бушманов покидает „Спартак“ не без участия Карреры. Никакой интриги там нет и в помине. Каррера требовал, чтобы вся юношеская система в клубе была выстроена одинаково, чтобы все команды играли по одной системе, отвечающей единственной идеологии, признаваемой итальянцем: побеждать. Просто побеждать. Бушманов в ответ оперировал традициями „Спартака“, в которых он рос и сформировался – и этот спор (что важно – открытый, а не тайный) можно было разрешить, либо уволив тренера „Спартака-2“, либо подмяв его под чужие взгляды.

„Спартак“ (или Федун) нашел идеальный выход – предложив Бушманова в молодежную сборную. То, что раньше прошли переговоры с другими кандидатами, которым были даны какие-то устные гарантии, никого не должно смущать. Все (или почти все) счастливы. „Спартак“ нашел для Бушманова достойное место работы и получил во главе молодежки тренера, смотрящего на футбольный мир красно-белым взглядом. Каррера сделал клуб более целостным. Гунько, который, по слухам, должен сменить Бушманова в „Спартаке-2“, от подобного противостояния огражден заранее – поскольку придет на работу, понимая все требования, которые теперь есть к этой должности».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:15 Газинский: «Не верю в искренность извинений Хави Гарсии» 28
Вчера
Сергей Колотовкин
«Чур меня, чур»
Блогер «Соккер.ру» Сергей Колотовкин реагирует на заявления технического директора ФИФА Марко ван Бастена, который предлагает внести изменения в правила футбола.
Комментариев: 22
15:37 Черчесов: «По трансферу Самедова со мной не консультировались» 7
13:38 Широков: «Сейчас „Спартак“ - фаворит в чемпионской гонке» 42
11:01 Фото Гарсия: «Переход Витселя в Китай меня удивил» 14
10:50 Гарсия: «У „Спартака“ преимущество перед „Зенитом“ из-за еврокубков» 62
03:51 Гаврилов: «Новички „Спартака“? Слышал, привезли какого-то бразильца» 18
01:28 Гаврилов: «„Спартаку“ повезло во многих матчах» 14
01:16 Тукманов: «Молло? В России не хватает чистоты в трансферах» 11
18 января 2017
23:15 Нападающий Коре, находившийся на просмотре в «Локомотиве», покинул сбор команды 5
все материалы по этой теме
Турниры