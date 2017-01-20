Рейтинг@Mail.ru

Абрамович будет частично финансировать юношеские сборные России

Соккер.Ру // Россия: события, Абрамович Роман
Сегодня, 22:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Как сообщает источник, владелец «Челси» Роман Абрамович может вернуться к финансированию российского футбола. Речь идет о помощи юношеским сборным России, в которых играют футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002 года рождения. 

Структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования. Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола еще не было.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:53
ответ пользователю Sully (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 22:52
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:48, редактировал Сегодня 22:50
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:41
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:22, редактировал Сегодня 22:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:22
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:20
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:19, редактировал Сегодня 22:19
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:48 «Терек» уступил «Лехии», несмотря на дубль Иванова 16
Александр Чистяков
Мемом по зимней скуке!
«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!
Комментариев: 10
18:02 «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента 167
17:14 Дьяков проходит просмотр в «Анжи» 19
Александр Чистяков
Кому улыбнётся весна в РФПЛ?
​«Спартак» начнет весеннюю часть сезона с форой в 5 очков от «Зенита», ЦСКА отстает от лидера на 8 баллов. «Соккер.ру» выводит чемпионские графики претендентов на титул.
Комментариев: 41
Вчера
12:39 Кадиев: «Керимов сказал: „Либо закрою клуб, либо ты им займёшься“» 39
12:36 Фото Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020 46
18 января 2017
21:09 Юношеская сборная России вышла в финал Мемориала Гранаткина 13
14:06 Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат 52
13:36 Слухи 3 млн евро за переход Молло были оформлены как бонусы и комиссионные 64
все материалы по этой теме
Турниры