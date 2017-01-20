Абрамович будет частично финансировать юношеские сборные России

Как сообщает источник, владелец «Челси» Роман Абрамович может вернуться к финансированию российского футбола. Речь идет о помощи юношеским сборным России, в которых играют футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002 года рождения.

Структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования. Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола еще не было.