Абрамович будет частично финансировать юношеские сборные России
Сегодня, 22:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Как сообщает источник, владелец «Челси» Роман Абрамович может вернуться к финансированию российского футбола. Речь идет о помощи юношеским сборным России, в которых играют футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002 года рождения.
Структуры Абрамовича будут участвовать в работе команд на правах софинансирования. Разрабатываемый проект крайне амбициозен, ничего подобного, равного по структурным преобразованиям, в истории российского футбола еще не было.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!
Александр Чистяков
«Спартак» начнет весеннюю часть сезона с форой в 5 очков от «Зенита», ЦСКА отстает от лидера на 8 баллов. «Соккер.ру» выводит чемпионские графики претендентов на титул.
Вчера
12:36 Фото Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020 46
18 января 2017
Или войдите через
Красно-белый самый нежный!!!
Вперёд, Спортак!!!
Давно пора Роман проявить патриотизм и про финансировать юношеские сборные России
П.С. Всем пока, за мной уже выехали.
Лучше подкиньте деньжат старому знакомому Евгению))