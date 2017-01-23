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Марио Фернандес: «„Спартак“? В моем сердце только ЦСКА!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, ЦСКА, Спартак М, Фернандес Марио
Сегодня, 14:24 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал ранее появившиеся слухи о том, что в его услугах заинтересован «Спартак».

«„Спартак“ и я? Такое невозможно представить. В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите​».

В нынешнем сезоне РФПЛ он провел за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.

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