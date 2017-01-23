Марио Фернандес: «„Спартак“? В моем сердце только ЦСКА!»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал ранее появившиеся слухи о том, что в его услугах заинтересован «Спартак».

«„Спартак“ и я? Такое невозможно представить. В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите​».

В нынешнем сезоне РФПЛ он провел за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.