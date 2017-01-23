Марио Фернандес: «„Спартак“? В моем сердце только ЦСКА!»
Сегодня, 14:24 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал ранее появившиеся слухи о том, что в его услугах заинтересован «Спартак».
«„Спартак“ и я? Такое невозможно представить. В моем сердце только ЦСКА! Так и напишите».
В нынешнем сезоне РФПЛ он провел за команду 17 матчей и отметился голевой передачей.
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Значит уйдет в Зенит! ))
Значит уйдет в Зенит! ))
"Фернандес ничего такого не говорил!" ))
БУГАГАГГАГА
Молодец, тактично послал спам.
Да и слух этот - бред. Марио слишком белый и молодой для *народной*.
Принять решение, как поступить, гораздо труднее.
Он-то почему так уцепился в ЦСКА?
Летом по другому заговорит.
Значит уйдет в Зенит! ))
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